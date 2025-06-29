港大赴牛津劍橋搶人才逾30人應徵　劉澤星：薪金達國際標準且稅低

香港大學副校長兼醫學院院長劉澤星在一個電台節目表示，醫學院早前到英國劍橋大學及牛津大學等頂尖學府招募人才，收到30多名教授學者遞交履歷。他認為香港稅低、薪金達國際標準，加上不少學者看中香港發展機會及與內地的聯繫，有意來港工作。



他又指，港大正與劍橋大學醫學院商討合作，容許港大醫科生在增潤學年，前往劍橋攻讀碩士。



香港大學副校長兼醫學院院長劉澤星在一個電台節目表示，醫學院早前到英國劍橋大學及牛津大學等不同學府招募，收到30多名教授學者遞交履歷。

劉澤星又指，正與劍橋大學醫學院商討合作，例如容許港大醫科生在增潤學年，前往劍橋攻讀碩士等。（維基百科）

劉澤星在商台節目《政好星期天》表示，醫學院早前到英國劍橋大學及牛津大學等不同學府招募，收到30多名教授學者遞交履歷。（資料圖片）

劉澤星在商台節目《政好星期天》表示，醫學院早前到英國劍橋大學及牛津大學等不同學府招募，收到30多名教授學者遞交履歷。他說這批應徵者看中本港的發展機會、薪酬達到國際標準、香港與內地的聯繫，以及中國科技發展一日千里。

啲啲擔心嘅係當然就係我哋嘅租金唔平，都幾貴。好彩嘅係，我哋嘅稅收（稅率）比較低，我哋嘅薪酬亦都係國際標準。 香港大學副校長兼醫學院院長劉澤星

劉澤星：正與劍橋大學醫學院商討合作

劉澤星又指，正與劍橋大學醫學院商討合作，例如容許港大醫科生在增潤學年，前往劍橋攻讀碩士等。他稱目前港大醫學院主要訓練本地醫科生，認為方向並不太國際化，需要向外看，學院亦設有生物醫學工程學院、環球健康發展課程，可吸引海外學生入讀，期望學院更國際化。

港大及中文大學醫學院分別推出4年制第二學位醫科課程，首年各設25個名額，預料首批新生今年9月入學。劉澤星表示港大醫學院目前收到900多個入學申請，包括800多名本地生，亦有部分申請人曾在海外不同頂尖學府修讀本科課程，期望海外學生日後可把外國學習文化帶到港大，擴闊本地生的國際視野。