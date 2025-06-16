港大研雙重免疫療法治肝癌　存活期提升　腫瘤縮小率較傳統高2倍

港大醫學院今（16日）發表研究結果，指使用雙重免疫療法，即結合兩種新型藥物「尼伏人單抗」和「伊匹木單抗」治療末期肝癌，可提升患者的存活率和腫瘤控制效果。病人接受治療後，中位存活期約23.7個月、較傳統標靶藥物治療多約三個月。腫瘤縮小或消除比率，達百分之36，是傳統療法的三倍。



有關藥物已獲美國食品及藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）以及中國國家藥品監督管理局（NMPA）三大機構批准全球使用，而相關研究結果亦已發表於醫學期刊《刺針》。



港大醫學院今（16日）發表研究結果，指使用雙重免疫療法，結合兩種新型藥物「尼伏人單抗」和「伊匹木單抗」治療肝癌，可提升肝癌病人的存活率。（港大醫學院提供）

港大醫學院今（16日）發表研究結果，指使用雙重免疫療法，結合兩種新型藥物「尼伏人單抗」和「伊匹木單抗」治療肝癌，可提升末期肝癌病人的存活率。（港大醫學院提供）

自2016年起，港大研究團隊在多國進行，結合兩種新型藥物「尼伏人單抗（nivolumab）」和「伊匹木單抗(ipilimumab)」（下稱：NIVO+IPI 組合）的臨床試驗。最新第三期臨床試驗於2020至2021年間，先後在25個國家及地區進行，該研究共有668名未接受過全身性治療的晚期肝癌患者參加。

港大就雙重免疫療法治療末期肝癌的研究結果，已發表於醫學期刊《刺針》。（港大醫學院提供）

藥物新療法較傳統更有效 病人中位存活期23.7個月

研究結果顯示，接受 NIVO+IPI 新組合治療的患者中位存活期為23.7個月，較傳統療法「侖伐替尼」或「索拉非尼」的20.6個月長，且疾病惡化速度減緩。在36個月時，新組合療法的存活率達 38%，而傳統療法為 24%。約七成患者腫瘤控制良好，並獲得臨床益處。腫瘤反應方面，新組合療法的腫瘤縮小或消除率高達 36%，是傳統療法（13%）的三倍，且其反應持久性也較佳，平均持續時間為30.4個月，而傳統治療僅為12.9個月。

港大醫學院癌症醫學中心兼內科學系臨床副教授邱宗祥醫生指，藥物新療法較傳統療法更有效，但新療法亦有副作用。邱指，常見為皮疹、肝功能受損及甲狀腺功能受干擾，但均可補救，亦有3至4%病人因肝功能過差而死亡，惟死亡率仍較接受標靶治療低。

藥物獲內地、美國和歐洲藥監部門審批 正向香港政府申請註冊

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院研究團隊，自2016年起率先使用「雙重免疫療法組合」治肝癌，結合兩種新型藥物——「尼伏人單抗（nivolumab）」和「伊匹木單抗（ipilimumab）」（簡稱 NIVO+IPI），顯著提升患者的存活率和腫瘤控制效果。這項藥物組合療效更優勝於目前的一線治療藥物「侖伐替尼（lenvatinib）」和「索拉非尼（sorafenib）」，並獲美國食品及藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）以及中國國家藥品監督管理局（NMPA）三大機構批准全球使用。相關研究結果亦已發表於醫學期刊《刺針》。