七一｜解放軍駐港部隊軍營一連三日開放　展示在港首公開護衛艦

解放軍駐香港部隊於今日（1日）起，一連三日組織「七一」軍營開放活動，開放昂船洲、石崗、新圍三個軍營。軍營開放活動在早上10時起展開，當軍樂隊奏響國歌時，現場數千名香港市民與駐軍官兵一起莊嚴肅立，高聲齊唱國歌。



部隊指，當中在裝備展示區，海軍某型護衛艦等主戰裝備第一次面向香港市民亮相，吸引了不少市民走上甲板、走進艙室。另外，裝甲車輛、步兵槍械等亦吸引了眾多小朋友在父母的幫助下「舉槍」瞄準，擺出各種姿勢和駐軍官兵們合影留念。



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部隊指軍樂隊奏響國歌時 數千市民齊唱

駐香港部隊開放昂船洲、石崗、新圍三個軍營，稱是慶祝香港回歸26周年及增進與香港社會各界的溝通交流。在今早10時許，軍營開放活動在升國旗儀式中拉開帷幕，部隊指當軍樂隊奏響國歌時，現場數千名香港市民與駐軍官兵一起莊嚴肅立，高聲齊唱國歌。

軍營其後又上演了軍樂隊列、格鬥技術、刺殺操、獵人戰鬥等軍事課目；而在昂船洲軍營禮堂，駐軍官兵演出《香江衛士》，演出分為「鐵血鑄忠誠」、「軍旗映紫荊」、「愛港獻真情」、「駐港礪精兵」四個篇章，部隊指展示學習強軍思想、建功強軍事業的火熱實踐，及與港人攜手同心一家親的感人場景。

參觀者可上護衛艦上甲板、艙室

當中在裝備展示區，海軍某型護衛艦等主戰裝備第一次面向香港市民亮相，吸引了不少市民走上甲板、走進艙室。另外，裝甲車輛、步兵槍械等也吸引了眾多小朋友們，他們在父母的幫助下舉槍「瞄準」，擺出各種姿勢和駐軍官兵們合影留念。

今年是解放軍駐港部隊第32次舉辦軍營開放活動，今天主要開放昂船洲軍營和石崗軍營，而明日則會為青少年專場開放昂船洲軍營，下周一（3日）則開放昂船洲軍營和新圍軍營。