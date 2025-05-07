綠茵英文幼稚園兩年3分校停辦　教局：本學年17幼園結業、3申開辦

綠茵英文國際幼稚園繼馬鞍山分校去年7月底停辦後，有14年歷史的浪澄灣分校及有20年歷史的東涌分校，近日宣布本學年結束後停辦。校方解釋因出生率持續下跌等因素。教育局證實已接獲兩校通知，將於7月31日起停辦。



教育局表示，截至今年5月初，共有17所幼稚園在2024/25學年內或結束時停辦，另有3所幼稚園正申請學校註冊。



有14年歷史的綠茵英文幼稚園浪澄灣分校將於7月31日起結束營辦。（學校網頁截圖）

有20年歷史的綠茵英文幼稚園東涌分校將於7月31日起結束營辦。（學校網頁截圖）

浪澄灣、東涌分校7月底停辦 校方：出生率持續下跌

鄰近奧運站的浪澄灣分校今（7日）發家長信，宣布因出生率持續下跌等因素，將於7月31日起結束營辦；東涌分校近日亦宣布今學年結束後停辦。

教育局回覆查詢表示，會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援，亦會為有需要的家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。現時相關地區有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇。

綠茵英文國際幼稚園的馬鞍山分校，去年7月底結束營運。（資料圖片）

今學年剩4分校 均沒有參與幼稚園計劃

翻查資料，綠茵英文國際幼稚園的馬鞍山分校，去年7月底結束營運，當時校方向家長發信稱受出生率下降、營運成本上漲及移民潮等因素影響。

根據幼稚園概覽，該幼稚園今個學年只剩下4間分校，分別為日出康城、浪澄灣、將軍澳及東涌，4間學校均沒有參與幼稚園計劃。在浪澄灣及東涌分校停辦後，將只餘日出康城及將軍澳分校，目前正招收新學年學童。

根據幼稚園概覽，綠茵英文幼稚園本學年有日出康城、浪澄灣、將軍澳及東涌分校，均沒有參與幼稚園學券計劃。

教育局：17所幼稚園今學年內或結束時停辦

教育局表示，截至今年5月初，共有17所幼稚園在2024/25學年內或結束時停辦，另有3所幼稚園正申請學校註冊。局方指香港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊的幼稚園，或有幼稚園在考慮不同因素，包括盈利和租務等問題後決定停辦。

教育局鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷

教育局指，隨着學生人口下降，幼稚園的數目自然相應調整。局方鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體亦可考慮將其屬校整合。由2021年開始，教育局採用簡化機制審核幼稚園校舍分配的申請，並優先考慮參加幼稚園教育計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，以提名合適的辦學團體租用位於公共屋邨或由政府擁有的幼稚園校舍。

教育局已由2024/25學年起，恆常化搬遷津貼，為進一步鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善學校環境或照顧新發展地區的需求，同時紓緩個別地區學位過剩的問題。