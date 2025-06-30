香港創科展吸引5.8萬人入場　 孫東：冀更多盛事提升社會創新氛圍

由香港創新基金主辦的第四屆香港創科展，28日起一連兩日在會議展覽中心舉行，共吸引逾58,000人次入場。約120隊來自本港中小學的參展隊伍，融合人工智能（AI）與多元科技，解決日常生活難題，扶助弱勢社群，以至推動可持續發展，充分展現年輕一代的創新思維。



香港創科展作為年度創科盛事，一連兩日吸引逾 58,000 人次入場。（主辦方提供圖片）

香港創科展作為年度創科盛事，一連兩日吸引逾 58,000 人次入場。（主辦方提供圖片）

金獎得獎隊伍有機會赴瑞士 參與日內瓦國際發明展

周日（29日）舉行的第四屆香港創科展頒獎典禮，邀得行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、創新科技及工業局局長孫東、中聯辦青年工作部副部長萬寧、香港創新基金主席暨信和集團副主席黃永光、日內瓦國際發明展評審團主席David Taji-Farouki等出席，支持及鼓勵所有參賽的年輕發明家，並見證各組別得獎隊伍的誕生。而「小學組」、「初中組」、「高中組」三個參賽組別中的金獎得獎隊伍將有機會遠赴瑞士，參與「日內瓦國際發明展」擴闊國際視野。

孫東致辭時表示，香港正全速全力發展成為國際創新科技中心，港府在《香港創新科技發展藍圖》明確提出，普及創科文化為八大發展策略之一。很多人覺得創科是科學家、研究員和科技專家的事，但其實創科也可以很「貼地」，與日常生活息息相關，希望通過更多像香港創科展的創科盛事和科普活動， 提升社會的創新氛圍，並為年輕人提供一個讓創意萌芽生根的平台。

連續3年來港參與香港創科展的David Taji-Farouki表示，香港團隊近年在日內瓦發明展表現突出，不只是大學和企業的參賽作品水準甚高，連中小學生的創新項目都非常優異。像去年的金獎得獎隊伍，他們與世界各地的學者和評審交流時表現得既自信又專業，證明香港年輕人的科研能力已能躋身國際舞台。

香港創科展匯聚約120隊來自本港中小學參展隊伍的創意發明，展現年輕一代活用人工智能與多元科技提升生活質素。（主辦方提供圖片）

逾3,000師生報名 歷屆之冠

本屆香港創科展獲得各界支持，包括數碼港、香港科技園、香港大學、香港城巿大學、香港理 工大學、MIT Hong Kong Innovation Node、香港教育工作者聯會等超過50個來自不同界別的合作夥伴，共接獲近300間本地及國際學校逾3,000名師生報名，提交近600份作品，為歷屆之冠。

經過來自社會不同界別評審嚴格評選，「小學組」金獎最終由宣道會陳元喜小學的作品「孤 Go Glasses」奪得，「初中組」為十八鄉鄉事委員會公益社中學，作品為「夜騎光盾」，「高中組」由聖士提反女子中學的作品「智惜泊」，以及保良局第一張永慶中學的作品「聲聲慢」獲得。

另外，培僑書院的作品「回收之戰」、拔萃女書院的作品「Recycling Monitor Specialist」，及香島中學的作品「Four Seasons Lotion」就獲現場公眾投選為「最受歡迎大獎」的得主。伊利沙伯中學舊生會中學則憑作品「新世紀菊英噴霧」獲得香港檢測和認證局贊助、今年首設的「檢測和認證專項獎」金獎。

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互動專區提供科技體驗 一家大細參與

今年的創科展設有五大「互動專區」，提供多項科技體驗活動及工作坊，吸引眾多家長陪同子女參與，讓一家大小親手將粟米渣升級再造、小家電化身爆笑遙控賽車、動手設計木製小車挑戰刺激賽道等，投入科普熱潮。

現場亦設「創科市集」，特別推出一系列限量紀念品，所有收益（不扣除任何成本）全數用於支持香港創科展，以及本地社區的科技創新項目，培育新一代創科人才。