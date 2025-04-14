國際創科展開鑼　應科院展示低空經濟智能藥房等技術

第三屆香港國際創科展（InnoEX）周日（13日）開鑼，香港應用科技研究院（應科院）在舉行至周三（16日）的展覽中，展出一系列智慧城市創新解決方案，涵蓋低空經濟、智能製造、智能交通及智能藥房等領域，向國際業界顯示創科實力。



送藥無人機維持精確定位

應科院主席李惠光稱，應科院於InnoEX聯繫全球眾多高質素潛在合作夥伴，展示各式已可推出市場的尖端解決方案，發掘合作機遇。 應科院署理行政總裁及首席營運官莊偉泉稱，應科院的研發屢獲殊榮，至今已擁有逾1,100項專利、完成逾1,500項技術轉移，期待未來透過更多「政產學研投」的合作，加快科研從書架到貨架的速度。

應科院展出的項目包括送藥無人機，藉著應科院的路側單元設備（RSU）輔助全球衛星導航系統實時動態視覺（GNSS-RTK），以及慣性導航系統緊密耦合定位演算法（INS Tightly-Coupled Positioning Algorithm）， 即使在非視距（NLOs）干擾中仍能維持精確定位，能在市區內精準運送輕量包裹，於緊急情況下高效且可靠地向患者運送關鍵藥物。

圖為2025年4 月 13 日香港國際創科展（InnoEX）在會展開幕，應科院展示一系列智慧城市創新解決方案，包括低空經濟新科技。 （應科院提Facebook圖片）

圖為2025年4 月 13 日香港國際創科展（InnoEX）在會展開幕，應科院展示一系列智慧城市創新解決方案，包括低空經濟新科技。 （應科院提Facebook圖片）

「融合感測平台 」助公院發展智慧藥房

醫院管理局在2022至2027年策略計劃中，首次提出發展智慧藥房。為配合這項願景，應科院研發出創新且高效的「融合感測平台」，具備一系列特別功能，可盡量減低人為錯誤的風險，這包括即時獲取藥物資訊、實時監測藥物類型和數量、分析員工的工作負荷及活動，以及提供預警提示。

針對智慧交通領域 ，應科院的車聯網（C-V2X）技術，實現車輛、行人、路側設備及網絡之間的實時無縫通訊，讓道路使用者即時接收報告及警示以掌握路況，提升道路安全。技術可廣泛應用在實時交通監察、事故管理及行車路線規劃等範疇，有效紓緩交通擠塞問題，長遠為自動駕駛發展奠定基礎。

圖為2025年4 月 13 日香港國際創科展（InnoEX）在會展開幕，應科院展示一系列智慧城市創新解決方案，包括低空經濟新科技。 （應科院提Facebook圖片）

與港鐵研發風險地圖系統提升維修效率

另一個智慧交通項目，是由應科院和港鐵聯合研發的風險地圖系統，提供自動化和具效率的方式管理、監控及提示軌旁設備的狀況與位置，從而提高維修效率和提升鐵路安全。此項目榮獲第49屆日內瓦國際發明展銅獎。

此外，應科院研發的「IndustriNet 5G」透過創新時間同步方法，大幅增強5G網絡功能，特別適用於智能製造及智能交通系統等新興領域，完全符合智能工廠的嚴格技術要求，有助加速新型工業化的發展。項目在第49屆日內瓦國際發明展奪得金獎。

圖為2025年4 月 13 日香港國際創科展（InnoEX）在會展開幕，應科院展示一系列智慧城市創新解決方案，包括低空經濟新科技。 （應科院提Facebook圖片）

TrainLite平台助廠商以有限數據開發AI

愈來愈多製造商尋求以人工智能（AI）等科技來升級轉型，但缺乏成熟大數據來訓練學習模型。TrainLite平台協助生產商以有限數據開發AI學習模型，此技術可用於多種產品，包括布料、電路板、晶片、汽車及顯示器等。項目榮獲第48屆日內瓦國際發明展「特別創意大獎」。