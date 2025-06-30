粵車南下｜陳美寶今赴廣州商討實施細節　目標今年內推出

運輸及物流局局長陳美寶今日（6月30日）到廣州訪問，與廣東省相關部門商討「粵車南下」細節。陳美寶透露，討論範圍包括粵車進入香港市區自駕遊的車流控制等安排，目標是今年內推出粵車南下計劃。



陳美寶：粵車南下既便利灣區跨境通行 亦有助本港旅遊業

陳美寶接受《文匯報》訪問時表示，粵車南下計劃除了是便利大灣區互聯互通的跨境通行政策外，亦有助本港旅遊業發展。特區政府會在計劃落地時，向車主派發駕駛小冊子及旅遊住宿攻略等，讓他們更了解香港資訊、泊車位與充電等配套設施。

港珠澳大橋。（新華社）

陳美寶認為，粵車南下能為內地旅客提供更多選擇及豐富旅遊體驗，例如自駕來港探親及欣賞音樂會等，甚至留港消費一段時間，惠及香港各行各業。她同時指出，實施粵車南下不能不考慮本港道路的實際情況，強調香港面積有限，道路交通也非常繁忙，因此會考慮實際情況去設定每日限額，就如港車北上推出初期也只限每日200架。

今年五一黃金周期間，運輸及物流局局長陳美寶視察港珠澳大橋跨境口岸。（運輸及物流局facebook）

按香港交通情況設每日限額 重點利用口岸泊車轉乘服務

陳美寶說，其中一個重點是利用設於大橋香港口岸的自動化停車場提供泊車轉乘服務，期望能配合特區政府的科技政策，透過引入新型系統增加停車位數量，方便車主停泊車輛。

她又表示，今日會趁機了解廣州驗車中心情況，務求做到超前部署，覓得合適地點設立更多驗車中心，以便粵車南下推出時可更方便申請，以及確保可安全執行。