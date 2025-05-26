粵車南下｜首輪擬限泊人工島　機管局姚兆聰：1800個車位快將完工

消息指，「粵車南下」最快年底實施，當局曾透露首階段車主南下後須停泊在港珠澳大橋口岸停車場，不入市區。機場運行執行總監姚兆聰今天（26日）表示，兩個停車場提供1,800個停車位，工程將近完成，相信當局很快會就「粵車南下」有所公布。運輸及物流局今天（26日）表示今年內公布細節，確認機管局兩個位於港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，將讓粵車來港停泊。



港珠澳大橋

消息：「粵車南下」最快年底實施 抵港泊停車場不入市區

港珠澳大橋香港口岸禁區內，分別有「轉機停車場」及「訪港停車場」，供廣東及澳門非營運私家車經大橋來港停泊，旅客可經香港機場轉機，或到大橋香港口岸旅檢大樓辦理手續後入境香港。

港珠澳大橋。（資料圖片)

消息指，「粵車南下」最快年底實施。前年，時任運輸及物流局局長林世雄曾透露首階段車主南下後須停泊在港珠澳大橋口岸停車場，不入市區，相信不會影響市面交通。

機場運行執行總監姚兆聰今天向傳媒簡介機場最新發展。（潘耀昇攝）

機管局：停車場即將完工 提供1,800個停車位

機管局負責兩個停車場，機場運行執行總監姚兆聰今天向傳媒簡介機場最新發展時，被問到「粵車南下」實施時間表，他表示要留待當局公布，不過透露讓南下粵車泊車的兩個停車場即將完工，提供1,800個停車位，及200個落客位。

機場運行執行總監姚兆聰今天向傳媒簡介機場最新發展。（潘耀昇攝）

智能停車場。（資料圖片）

作為全港首個全自動化的停車場，姚兆聰說車主只要駛到停車場後下車，機械裝置系統會將車輛移送至泊車位，全程自動化，換言之有別於市面的智能停車場，而車主乘接駁車可直達機場禁區。

港珠澳大橋。（新華社）

政府聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍。（梁鵬威攝）

運輸及物流局：今年內公布粵車南下細節

運輸及物流局表示正繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的詳細方案和實施安排，預期會在今年內公布細節，稱機管局會配合「粵車南下」整體時間表啟用自動化停車場，並適時公布。局方又表示，香港政府歡迎內地訪客來港，亦在粵港澳大灣區共同建設的概念裏，致力推動方便和暢順的人員流通，同時推動香港經濟發展。