粵車南下直入市區？陳美寶：成熟一項做一項　不因缺車位裹足不前

「港車北上」數量節節上升，五月日均達15,000架次，「粵車南下」據了解計劃最快今年底起分兩階段實施，首階段限泊港珠澳大橋口岸停車場，不入香港市區；次階段才開放駛入香港市區。



新民黨黎棟國今天（11日）在立法會質詢政府是否會將兩階段合併實施，以及會否就車流量劃分粵車禁區或增加每日配額。運輸物流局局長陳美寶強調原則是「成熟一項先做一項」，惟香港不能因土地、泊車位不足就裹足不前，倡借鑑「港車北上」經驗，引導粵車去景點和消費區，做好泊車配套。



陳美寶表示，「粵車南下」宗旨是「港車北上」的互惠。（直播截圖）

「粵車南下」直入市區？陳美寶：成熟一項先做一項

陳美寶表示，港珠澳大橋口岸兩個自動化停車場將成為「粵車南下」的一部分，開放供粵澳私家車泊車，轉乘機場提供的車輛直達禁區飛海外，又或者經旅檢大樓入境，「進一步便利大灣區旅客經過香港往來全球各地，鞏固香港作為國際航空樞紐的領先地位。」

黎棟國詢問政府是否有評估粵車南下全面實施後為本港帶來的經濟效益，陳美寶預期「全港各行各業將會受惠」。（直播截圖）

黎棟國關注政府是否有考慮將「粵車南下」兩階段合併同時推行。陳美寶表示需要評估口岸交通和道路承載力，引導車流避開高峰期，加強口岸過關交通配套，且需管理風險，如要求南下車輛根據香港交通法規，確保車輛的安全性及購買香港第三方保險，強調原則是「交通有序和導向」，堅持「成熟一項先做一項」。

不能因車位不足就裹足不前 針對性引導至景點、消費區

民建聯陳恒鑌指香港泊車容量無法與珠海相提並論，詢問政府是否能保證南下車輛一定會有泊車位。陳美寶指香港不能因土地、泊車位不足就裹足不前，認為借鑑「港車北上」中內地各類景景點路線推薦、泊車攻略等宣傳方式，針對性引導粵車去景點和消費區，做好泊車配套，重申要「管控數量，有序推進」。

自由黨易志明關注，近期出現持內地證件到香港做非法載客取酬的雙牌車，引述業界意見建議車輛與司機綁定，合資格且經過審核的司機才能獲批過境。陳美寶表示持續有跟廣東省公安廳和交通廳對接，嚴肅跟進問題，「要便利粵車入機場及未來入市區的預先批核，也要顧及本港民情，顧及業界和市民接受程度。」