粵車南下直入市區？陳美寶：成熟一項做一項 不因缺車位裹足不前
「港車北上」數量節節上升，五月日均達15,000架次，「粵車南下」據了解計劃最快今年底起分兩階段實施，首階段限泊港珠澳大橋口岸停車場，不入香港市區；次階段才開放駛入香港市區。
新民黨黎棟國今天（11日）在立法會質詢政府是否會將兩階段合併實施，以及會否就車流量劃分粵車禁區或增加每日配額。運輸物流局局長陳美寶強調原則是「成熟一項先做一項」，惟香港不能因土地、泊車位不足就裹足不前，倡借鑑「港車北上」經驗，引導粵車去景點和消費區，做好泊車配套。
「粵車南下」直入市區？陳美寶：成熟一項先做一項
陳美寶表示，港珠澳大橋口岸兩個自動化停車場將成為「粵車南下」的一部分，開放供粵澳私家車泊車，轉乘機場提供的車輛直達禁區飛海外，又或者經旅檢大樓入境，「進一步便利大灣區旅客經過香港往來全球各地，鞏固香港作為國際航空樞紐的領先地位。」
黎棟國關注政府是否有考慮將「粵車南下」兩階段合併同時推行。陳美寶表示需要評估口岸交通和道路承載力，引導車流避開高峰期，加強口岸過關交通配套，且需管理風險，如要求南下車輛根據香港交通法規，確保車輛的安全性及購買香港第三方保險，強調原則是「交通有序和導向」，堅持「成熟一項先做一項」。
不能因車位不足就裹足不前 針對性引導至景點、消費區
民建聯陳恒鑌指香港泊車容量無法與珠海相提並論，詢問政府是否能保證南下車輛一定會有泊車位。陳美寶指香港不能因土地、泊車位不足就裹足不前，認為借鑑「港車北上」中內地各類景景點路線推薦、泊車攻略等宣傳方式，針對性引導粵車去景點和消費區，做好泊車配套，重申要「管控數量，有序推進」。
自由黨易志明關注，近期出現持內地證件到香港做非法載客取酬的雙牌車，引述業界意見建議車輛與司機綁定，合資格且經過審核的司機才能獲批過境。陳美寶表示持續有跟廣東省公安廳和交通廳對接，嚴肅跟進問題，「要便利粵車入機場及未來入市區的預先批核，也要顧及本港民情，顧及業界和市民接受程度。」