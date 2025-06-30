美國特朗普政府終止資助　自由亞洲電台粵語組宣布七一起停止更新

美國總統特朗普早前簽署行政命令，終止對美國不同媒體資助，包括自由亞洲電台（RFA）。該台今（30日）在社交媒體指團隊規模因此要縮減，其中粵語組明天（7月1日）起停止更新新聞內容，現有的新聞內容將會長期保存。



自由亞洲電台粵語組宣布，由於美國政府終止資助，將於明日起停運。（資料圖片／Reuters）

自由亞洲電台今日在社交媒體及網頁公布，表示「自由亞洲電台粵語組的旅程，到這裡劃上句號」，指隨着美國政府終止資助，團隊將進一步縮減。其中粵語組明天起，將停止更新新聞內容，現有的新聞內容則會長期保存。

成立於1996年的RFA，是由美國國際媒體署（USAGM）資助的私營非牟利新聞機構。該台近年多篇報道被港政點名批評，包括曾被保安局局長鄧炳強點名批評抹黑23條。去年3月，RFA稱考慮到在港員工安全，決定撤出香港。

今年3月，特朗普簽署行政命令，暫停資助包括美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台等多家傳媒機構。當時RFA粵語組指，該組的新聞會轉為有限度更新，又表示「會堅守至最後彈盡糧絕的一刻」。