求肝｜兩病人急須換肝　醫管局籲市民發揮大愛　另準備向內地求助

【器官捐贈／器官移植／求肝／肝病】醫管局今日（30日）公布，兩名在瑪麗醫院留醫病人，情況危殆，急須接受肝臟移植，現時位列於各自血型的肝臟移植輪候名冊的首位。局方呼籲市民發揮大愛與關懷精神，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。



此外，醫管局準備通過港府向內地尋求協助，強調當尋獲合適的肝臟時，將嚴格按照相關的器官移植法規，盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。



兩名急須換肝的病人，現時在瑪麗醫院留醫，情況危殆。（資料圖片）

兩病人位列於各自血型的肝臟移植輪候名冊的首位

醫管局公布，兩名急須換肝的病人，現時在瑪麗醫院留醫，情況危殆。其中一名病人肝腎功能嚴重衰竭，進入肝昏迷狀態，並出現肝腎症候群和肝性腦病的嚴重併發症，目前在成人深切治療部留醫，需要依靠人工呼吸機維持生命。

至於另一名病人肝臟功能嚴重衰竭，腎功能亦嚴重受損，出現肝腎症候群的嚴重併發症。

醫管局指出，兩名病人經臨床評估後，判斷需接受肝臟移植，現時位列於各自血型的肝臟移植輪候名冊的首位。局方響應病人家屬的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的器官，遺愛人間。

醫管局擬經港府向內地求助 嚴格按照器官移植法規

鑑於有關病人的情況十分危急，醫管局除了積極在香港為病人尋找合適的肝臟外，亦已準備通過港府向內地尋求協助。當內地出現願意捐贈器官的病人離世後，同時當地沒有合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到港配對移植，為危急病人帶來重生希望。

醫管局強調，當尋獲合適的肝臟時，將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構提出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。

籲市民發揮大愛與關懷精神 為病人送重生希望

醫管局表示，對於器官衰竭的危急病人而言，器官移植是他們延續生命的唯一希望，為離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官救助性命垂危的病人，不單給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。

醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。