警員被革職後近兩年後才交還宿舍　被裁定需付租金清潔費等29.2萬

前警員在2014年因涉項欺詐罪，被判120小時社會服務令，翌年被警務處革職，他原需於離職後一個月交還單位，但他拖延至2017年，即近兩年才交還紀律部隊宿舍，且未有把單位還原。政府早前入稟區域法院追討租金及相關費用，區院今（30日）下判辭裁定律政司勝訴，下前警員須繳付租金、佔用單位期間的收益及清潔費等合共29.2萬元，另需付逾5萬元訟費。



原告人為律政司（SECRETARY FOR JUSTICE），被告Chong Hung Leung。

被告Chong Hung Leung曾獲發荃灣海濱花園一單位作為警察宿舍。（資料圖片）

任職時獲發荃灣海濱花園單位

判辭指，被告為前警務人員，在2009年獲派一位於荃灣海濱花園的單位作為宿舍。在2014年，被告承認13項欺詐罪，被判處120小時社會服務令，他於2015年7月被革職。處方多次致函下，該警員至2017年4月始交還該單位，但沒有把單位復原。

將單位復原用上1萬

在此期間，被告受到《公務員事務規例》及《警隊程序手冊》等條款的限制，亦簽署了承諾書，如被告離職，須交還單位，如違反上述條款，警方有權向被告追討未繳租金、清潔費及復原單位的費用。判詞指，2014年4月至2015年3月期間，被告每月約須支付2300元的租金，被告遷出該單位後，警方另聘公司將單位復原，涉款約1萬元。

被告缺席賠償額審訊，聆案官接納原告估值，下令被告須支付原告方29.2萬元的租金及清潔等相關費用，以及逾5萬元的訟費。

案件編號：DCCJ5163/2020