老婦朗屏邨天橋花圃摘野生芋頭食後咀唇腫脹　疑草酸鈣針晶體中毒

衞生署衞生防護中心今（30日）指，一名81歲老婦在元朗朗屏邨一條行人天橋上的一個花圃，採摘野生芋頭採自行烹煮食用後，出現咀唇腫脹和喉嚨痛，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。衞生署正調查個案，提醒市民切勿食用自行採摘的野生植物，以免因誤食含草酸鈣針晶體的蔬菜而中毒。



衞生署衞生防護中心一些外形近似芋頭的植物，例如如海芋等，均含有毒素，包括草酸鈣針晶體。（資料圖片）

衞生防護中心指，該名今日食用自己採摘野生芋頭後，隨即出現咀唇腫脹和喉嚨痛。她到博愛醫院急症室求診，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。中心指她需留院治療，現時情況穩定，有關調查仍在繼續。

衞生署衞生防護中心公布一名老婦疑草酸鈣針晶體中毒。（資料圖片）

中心表示，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材，然而一些外形近似芋頭的植物，例如如海芋等，均含有毒素，包括草酸鈣針晶體。誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與咀唇麻痺和灼熱，以及舌頭或咀唇腫脹。進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

中心提醒市民切勿採食野生植物、從可靠的供應商購買蔬菜、取走混雜在食用蔬菜中的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。