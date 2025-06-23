食物安全｜營養師提醒4類生食風險　預防食物中毒4招小心魚生沙律

隨著夏季高溫來襲，不少民眾對熱湯、熱飯興趣缺缺，轉而選擇清爽的生食料理，如魚生片、生菜沙律等。



然而，台灣高敏敏營養師提醒，生食若處理不當，可能一不小心就將細菌、寄生蟲也吃下肚，恐引發食物中毒，導致腹瀉、發燒等症狀，呼籲民眾享受美食的同時也要注意食品安全。

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生食保存、處理不當 易成病菌溫床

台灣高敏敏營養師指出，生肉類，包括生牛肉、生雞肉等，常見有大腸弓漿蟲、曲狀桿菌、沙門氏菌等病菌。其中，生雞肉更是細菌溫床，在處理過程中稍有不慎就可能發生交叉污染、引發食物中毒。食用受污染的生肉後，民眾可能出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心、喉嚨痛等症狀。

至於備受饕客喜愛的生鮮海產，例如魚生片、生蠔、生蚵等，同樣有不小的健康風險。台灣高敏敏營養師說明，這類食物常見的病菌有異尖線蟲、腸炎弧菌、海獸線蟲，以及環境中的諾羅病毒。海鮮本身就需要低溫保存，而夏季高溫更容易因保存不當造成腐敗變質，可能導致噁心、腹痛、腹瀉、頭痛、發燒等不適症狀。

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生菜生蛋也暗藏危機 快用4招享美食又護食安

許多民眾誤以為蔬果外觀看起來乾淨就可以直接吃，高敏敏營養師強調，未經充分清洗的蔬果和生菜沙律，表面可能有弓漿蟲或農藥殘留等，不慎吃下或導致倦怠、噁心、頭暈、全身無力等。半熟蛋、生蛋拌飯、生美乃滋等生蛋料理，則可能含有沙門氏菌，容易引發腹痛、腹瀉、噁心、發燒、嘔吐等症狀，免疫力較低的族群、孕婦、嬰幼兒和年長者應避免食用。

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台灣高敏敏營養師指出，民眾不用就此跟美食分手，重點是了解風險、做好預防措施。首先，要選擇有信譽的店家，不隨便吃來路不明的食物。自行處理食材時，務必將生、熟食分開處理，使用不同的砧板和刀具，避免交叉污染的發生。此外，用餐前和如廁後應勤洗手、注意清潔。最後，台灣高敏敏營養師也表示，食物經過加熱後再食用才安心，提醒民眾夏天也要注意食安，以免吃壞肚子。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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