張沛松中學女生深圳交流時遭醉漢騷擾　校方否認教師15分鐘無處理

張沛松紀念中學本月26日及27日舉辦兩日一夜深圳交流團，期間兩名女學生報稱在酒店内被4名醉漢騷擾。事件出現羅生門，涉事學生指曾向老師致電15分鐘，均無人接聽，幸有其他學校教師介入幫手；校方今日發表公開聲明，指負責教師正在沐浴而未有接聽，不過在收到學生求助的兩三分鐘内，已經介入「處理」。



校方聲明指教師有安撫學生情緒，但未提及有否斥責她們與陌生人談話；又指當時教師已斥責4名男子，並檢查他們手機有否拍攝兩名女生，查證後未有發現。



張沛松紀念中學本月26日舉辦兩日一夜内地交流團，期間兩名女學生在酒店内被4名醉漢騷擾。校方今日發表公開回應，指負責老師在收到學生指點求助的兩三分鐘内，已經介入處理。（資料圖片）

校方：事發兩三分鐘内教師即時通知酒店職員及當值教師增援

校方指，事發在26日晚上9時50分，教師收到一位學生致電求助，但該名教師正在沐浴而未有接聽。約於9時52分，即事發兩三分鐘内，兩名教師已介入，即時通知酒店職員及當值教師增援，並向學生了解事件。

校方表示，當時教師斥責4名男子，並檢查涉事男子手機，發現其中3部沒有學生照片及影片，另一部則沒有電，即時充電後仍未能打開，校方指「相信無可疑」。一名男子其後道歉，並拿出身份證讓教師拍照，「以表示願意承擔責任」。

張沛松紀念中學6月30日發表公開聲明。

張沛松紀念中學6月30日發表公開聲明。

校方稱學生如要使用酒店内設施須先獲教師批准

學校續稱，事發後為學生安排轉換房間，期間教師一直陪伴學生，並安撫她們的情緒。輔導主任及小組老師亦繼續輔導他們，「希望他們在陌生環境懂得保護自己」。

該聲明又提到，有教師在酒店各層值巡，確保學生留在房内。如學生要使用酒店内的設施，必須先獲教師批准。此外，學校指交流團有14名教師帶隊，每名教師帶領7至10名學生，確保學生安全，考察活動已順利完成。

學校指，舉辦所有活動必以安全為首要事項，希望未來交流團提升對酒店保安的要求。