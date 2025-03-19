內地交流團｜教育局：已開特別會議　要求承辦商第一時間通報事故

近日有中小學生參加內地交流團後，出現腸胃炎或感染諾如病毒。教育局署理副秘書長陳碧華今日（19日）在網誌表示，局方與衞生防護中心已於本月13日分別與所有交流團承辦商會面，並建立共識，若發生任何事故，必須第一時間通報教育局學生內地考察專責小組。



教育局稱，會強化與衞生防護中心的通報和聯繫，適時提供所需資料，如遇事故，盡快了解事態發展，提供適切支援，強調安全是交流活動的根基，「不會有絲毫懈怠」。



教育局署理副秘書長陳碧華。（資料圖片/余俊亮攝）

北角聖公會聖米迦勒小學5名學生上周參加西安交流團後，出現急性腸胃炎徵狀，衞生防護中心指其病徵與諾如病毒感染吻合。另外，有3間中學本月參加韶關交流團後，有52名師生出現急性腸胃炎徵狀；藍田五邑司徒浩中學亦有6名學生參加廈門交流團後染病。

教育局署理副秘書長陳碧華在網誌重申，安全為交流考察活動的首要考慮，「安全是交流活動的根基，我們不會有絲毫懈怠」，如遇事故，會立即嚴肅跟進和處理。她稱，成立學生內地考察專責小組後，已加強與內地教育和衞生部門、承辦單位及衞生防護中心等各方對接，全面檢視現時交流團的安排。

陳碧華表示，教育局與衞生防護中心在3月13日分別與所有交流團承辦商會面，教育局局長蔡若蓮召開的特別會議上，整體檢視了所有學生外地交流活動安排，包括對傳染病的預防和應變措施。她續道，已與承辦商建立共識，強化匯報機制，若發生任何事故，必須第一時間通報專責小組。

衞生防護中心已為教育局行程負責人及承辦機構舉辦線上會議，未來會定期闡述預防傳染病的最新資訊。（資料圖片）

定期與承辦商開會 闡述預防傳染病最新資訊

陳碧華指，當局會盡快與學校確定考察交流的出發日期，並要求承辦商在之前安排到校簡介會；教育局亦加入衞生防護中心的資訊，及更新指引。她表示，局方會與內地政府部門定期安排對接會議，協助聯繫當地的參訪點、企業和學校。

她又說，衞生防護中心人員已為教育局行程負責人及承辦機構舉辦線上會議，未來會定期闡述預防傳染病的最新資訊，讓前線團隊盡快掌握。