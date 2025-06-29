張沛松中學深圳交流團2女生酒店走廊遭4醉漢騷擾　教育局促交報告

將軍澳張沛松紀念中學學生上周到深圳交流，期間2名中五女學生在酒店走廊，被4名住同層醉漢住客搭訕並拍片騷擾，「期間，醉酒男子逐漸以半圓形圍住兩名女同學」。她們即時致電向同行老師求助，卻無人接聽，15分鐘後始有另一學校教師介入為她們解圍。一名女學生的朋友透露，事後教師「責駡」女生與陌生人交談，令他們感不滿，冀校方解釋事件及作改善。



校方稱已知悉並跟進事件，副校長表示，當晚教師有作出情緒支援，並提點學生如何面對和處理類似事件。



教育局表示，已聯絡有關學校和承辦機構了解事件，並要求學校進一步跟進事件和提交調查報告。



將軍澳張沛松紀念中學2名中五級女學生上周到深圳交流時，在酒店內被4名醉漢搭訕並拍片騷擾。（資料圖片）

女生朋友：醉酒男子逐漸以半圓形圍住兩名女同學

張沛松中學上周四及五（26日及27日）舉行深圳兩日一夜交流團。認識兩名涉事女學生的的何同學（化名）今日（29日)表示，在上周四晚9時50分，所有交流活動已結束，老師允許學生到酒店2樓活動室活動。

兩名女學生住在4樓，她們決定前往活動室。何引述她們表示，二人穿着學校運動衫出門往等升降機途中，在走廊遇到4名醉漢向他們搭訕，問「你們是香港來的嗎？」「為什麼普通話這麼標準？」，並用手機拍攝影片，令當事人感到不適，「期間，醉酒男子逐漸以半圓形圍住兩名女同學」，並聲稱自己執法人員。

2女生稱致電隨行教師求助無人接聽 由另一校教師解圍

她們因擔心離開或會惹怒對方作出激烈行為，故一邊敷衍答話一邊致電老師求助，惟一直沒有老師接聽。15分鐘後，一名其他學校的老師見狀，始介入為她們解圍。

何同學指，其他學校老師介入一會後，該校老師才到場，要求4名醉漢刪除影片，但對方反駁指沒有拍攝影片。兩名女學生要求酒店提供閉路電視片段，證明4名男子曾拍片騷擾她們，惟酒店稱閉路電視已經毀壞，無法提供證據。

將軍澳張沛松紀念中學學生6月26至28安排學生,到深圳交流兩日一夜。(資料圖片)

將軍澳張沛松紀念中學學生6月26至28安排學生,到深圳交流兩日一夜。(資料圖片)

將軍澳張沛松紀念中學學生6月26至28安排學生,到深圳交流兩日一夜。(資料圖片)

將軍澳張沛松紀念中學學生6月26至28安排學生,到深圳交流兩日一夜。(資料圖片)

2人至今仍感到恐懼 稱被老師責怪與陌生人談話

何同學指，事件對兩人造成陰影，至今仍感到恐懼。他並引述她們表示，事後老師責怪她們與陌生人談話，並問她們有否告知家長此事，令當事人感不滿及憤怒。他希望校方可公開解釋事件，並作出改善，確保學生安全。

副校長：教師提點學生如何面對和處理類似事件

張沛松紀念中學副校長區偉康指，校方已知悉事件，並與涉事教師和女學生作出跟進。他指，當晚教師知悉事件後，已即時通知酒店職員及當值老師到場增援。經老師了解，涉事男子與女學生並無身體接觸，同學亦沒有受到身體任何傷害。他指教師檢查男子的手機，並沒有發現任何學生的相片或片段。

區偉康表示，校方跟相關教師了解後，教師當晚有作出情緒支援，並提點學生如何面對和處理類似事件。他指校方事後亦有安排輔導主任安撫同學情緒，亦關注同學在行程中的情緒狀態。他希望日後交流團對酒店保安的要求有所提升，以確保入住同學的安全。

教育局：要求學校跟進事件和提交調查報告

教育局指，已聯絡有關學校和承辦機構了解事件，知悉它們及酒店已即時作出處理，所有學生已於上周五順利完成考察及安全回港。當局已要求學校進一步跟進事件和提交調查報告。