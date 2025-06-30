山東艦訪港｜7.3及7.7上午9條港外線渡輪停航　有免費船去荃灣西

內地首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦山東艦，將於本星期四（7月3日）抵港訪問五天，至（7月7日，星期一）離開。運輸署今晚（6月30日）公布，在其抵港當日早上繁忙時間，中環往來各離島的九條途經西航道港外線渡輪停航，當局會提供由離島往荃灣西或愉景灣的免費特別渡輪服務航線；山東艦7月7日上午離港時，該九條港外線渡輪停航也會停航，但當日不設免費特別渡輪服務航線。



6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦。（央視新聞）

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

▼山東艦訪港｜7月3日及7月7日渡輪服務調整▼



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運輸署指，從7月3日早上約7時20分至約9時50分，及7月7日早上約10時至12時，以下9條航線將陸續暫停服務：

中環—長洲

中環—梅窩

中環—坪洲

中環—榕樹灣

中環—索罟灣

中環—愉景灣

馬灣—中環

香港仔—北角村—榕樹灣

香港仔—索罟灣（經模達）



運輸署指，在7月3日，渡輪營辦商會在個別航線加強在早上7時30分前的渡輪服務，以疏導繁忙時間的乘客。除此之外，運輸署亦已協調渡輪營辦商於7月3日早上繁忙時段（約7時40分至9時30分），免費提供7個渡輪服務航線，分別前往荃灣西及愉景灣。這些航線為：

長洲—荃灣西

坪洲—荃灣西

榕樹灣—荃灣西

愉景灣—荃灣西

長洲—愉景灣

榕樹灣—愉景灣



運輸署建議渡輪乘客，特別是離島居民，預早規劃行程，預留充裕時間出行，以及留意有關渡輪服務的最新消息。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視影片截圖）

2023年4月9日，殲-15艦載機從海軍山東艦起飛升空。（新華社圖片）

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）

運輸署：7.7上午維港渡輪航線或要臨時調整服務

運輸署並指，7月7日早上10時至12時，所有經維多利亞港的專營及持牌渡輪航線或會因應實際情況需要臨時調整服務；該署及渡輪營辦商會密切留意海上交通的實際情況，在可行情況下盡快恢復正常服務，按需要加強渡輪及路面公共交通服務以盡快疏導乘客，並會及時宣布渡輪服務的最新消息。

署方表示，如有任何緊急求助，可致電「999」緊急求助電話。相關應急部門包括政府飛行服務隊等會提供緊急救援。

山東艦上的黃昏。（中國海軍）

山東艦配國產殲15艦載機。（中國海軍）

山東艦上的黃昏。（中國海軍）