七一 ｜故宮博物館免費　開館前有人龍　未有預約市民臨場改往M+

今日（1日）是香港回歸28周年，為慶祝香港回歸，故宮博物館和M+博物館等今天亦開放予民眾免費入場。不過現場可見，不少市民到訪故宮博物館售票處後，詢問在場工作人員後才得知，需要事先在網上預約才可以免費進場，有人選擇繼續購票進場，亦有人決定離去改為參觀M+博物館。



不少人趁假期和回歸優惠參觀故宮博物館。（張智浩攝）

莫先生帶同妻子於約11時半到達故宮博物館門口，發現免費標準指定時段門票經已額滿，若進場需要另外購票，兩人皆不知道免費入場需要預約的安排。「因為新聞上說免費，所以我們就以為是免費。」

兩人認為活動的宣傳不太清晰，亦有少許被誤導，對需要購票進場感到遺憾。莫太太則期望可以入場欣賞特展裡的伊斯蘭地氈。對於回歸28周年，莫太太則期望政府能帶給市民更多福利。

不願上鏡的莫生莫太最後選擇購票進場。（張智浩攝）

同樣的情況亦有發生在其他人身上，劉先生先前沒有來過故宮博物館，今天趁放假和有進場免費優惠，專程和友人來參觀，但走到進安檢位置才得知免費進場需要事前預約。「走到進去他跟我說要支付150元方可進場。」他又指場館裡不少人進到去才發現要付費進場，因而離開。劉先生現時則打算改為參觀同在西九文化區，不需預約則可免費入場的M+博物館。

劉先生打算和朋友改為參觀M+博物館。（張智浩攝）

來自沖繩的遊客Kirk和Wendy專程來到故宮博物館，打算欣賞關於伊斯蘭地氈特別展覽，購票後才在記者口中方知道事前預約可免費進場的安排。

Wendy和Kirk對參觀博物館感到期待。（張智浩攝）

另一方面，M+博物館開放免預約免費參觀，上午九時半已經有近300人排隊等候進場，進場時大致順利，開放約20分鐘後則開始不見人龍。

博物館開放前半小時已有不少人排隊等候入場。（張智浩攝）

博物館開放前半小時已有不少人排隊等候入場。（張智浩攝）

鄧小姐一早就帶同兒子等候排隊進場。她指以前已經帶過兒子參觀故宮博物館，趁今天放假和免費開放安排，打算帶兒子參觀M+博物館增加見識。她表示，如果兒子有興趣亦會購票進入其他付費展覽廳。