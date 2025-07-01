七一｜康文署設施免費　有幸運市民抽中羽毛球場　回歸重拾天倫樂

為了慶祝香港回歸28周年，康文署轄下多個康樂文化及體育設施今日（1日）免費開放讓公眾使用，最受歡迎可謂西九故宮，預約名額早已爆滿，但毋須預約的各區泳池，則未見入場人龍。其中在荔枝角公園泳池早上人流不算多，有不少泳客表示抵達泳池後，始知道可以免費入場；亦有泳客認為僅免費一日，優惠未算吸引。



不過，也有幸運市民抽中今日的免費名額，在荔枝角公園體育館打羽毛球，他笑說平日「好似都幾難抽下，我都唔知點解可以抽得中。」正好可以藉七一回歸重拾康體天倫之樂。



為了慶祝香港回歸28周年，康文署轄下多個康樂文化及體育設施今日（1日）免費開放讓公眾使用。（鄭宇霞攝）

荔枝角公園泳池門口未見人龍。（鄭宇霞攝）

荔枝角公園泳池今日免費開放供公眾使用，有不少泳客入場。（鄭宇霞攝）

為了慶祝香港回歸28周年，康文署轄下多個康樂文化及體育設施今日（1日）免費開放讓公眾使用，有家長帶同子女來荔枝角公園泳池游泳。（鄭宇霞攝）

今早9時30分，荔枝角公園泳池外人流較少，沒有出現排隊的情況，多個泳客表示今日到泳池的佈告欄才知道可以免費入場。經常游泳的周先生表示事前不知道可以免費進場，但他認為游泳的費用並不昂貴，游泳亦可強身健體，即使收20至30元入場費也合情合理，「30蚊就唔使睇200蚊醫生」。因此，他認為免費使用公眾泳的優惠不算太吸引，可能一些多子女家庭會較受惠。不過，他見今日假期，而且天氣炎熱，估計下午會多人前來游泳，所以故意選擇早上前來，避開人流。

周先生表示不會因為是否免費而入場游泳，他亦故意選擇早上來此游泳，避開人流。（鄭宇霞攝）

陳小姐認為若只有一天免費入場，就會有很多人同時間在一起游泳，反而會造成不便。（鄭宇霞攝）

偶爾來荔枝角公園泳池游泳的陳小姐表示，今天請了一位教練教她游泳，她亦通過母親得知今日可免費入場，但她則認為如果只有一天免費入場，同時間就會有很多人在一起游，反而會造成不便。

張小姐表示免費入場的政策不錯，但今日同時段的人流卻少於平日，假日則有更多小朋友來游泳。（鄭宇霞攝）

經常來游泳的張小姐稱事前不知道今日可以免費入場，認為免費入場的政策不錯，比較吸引人去游泳，夏天可以讓人進去玩水，平時都會和家人一起去游泳，但今天差不多的時間，卻反而少人，假日則會有更多小朋友來游泳。

唐先生的兒子成功預約到今天的羽毛球免費場地，讓一家人可在回歸假期重拾天倫之樂。(鄭宇霞攝)

另外，唐先生一家人則來荔枝角公園體育館打羽毛球，他稱早前預訂羽毛球場時，碰巧發現今日有場地便立即預訂，並由兒子負責操作抽籤，頻呼「好好彩」。他笑說平日「好似都幾難抽下，我都唔知點解可以抽得中。」而他今日來到球場後，發現租訂時段都已經滿場。他又稱一家人以前經常打羽毛球，但已有一段時間未能延續這項家庭活動，現利用今次機會再和家人一起打羽毛球。