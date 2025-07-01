七一優惠｜大家樂晚市推$99冬瓜盅二人餐　未開賣已有長者排長龍

今年是香港特區成立28周年，飲食業界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動。其中大家樂晚市推出冬瓜盅二人晚餐，優惠價折後99元，凡惠顧即送晚市6元優惠券一張。



今日下午約5時，美孚新邨大家樂有約30人排隊，等候冬瓜盅開售。有長者不知道確實的發售時間，已在店內等候約半小時，感到不耐煩和鼓譟。有長者指平日冬瓜盅較貴，於是趁着今天有優惠前來用餐。



今午5時半，美孚新邨大家樂有約二三十人排隊。（鄭宇霞攝）

今午5時半，美孚新邨大家樂有約二三十人排隊。（鄭宇霞攝）

今午5時半，美孚新邨大家樂有約二三十人排隊。（鄭宇霞攝）

今日下午約5時，位於美孚新邨的大家樂分店有約30人排隊，大部份是長者。多名顧客上前查詢收銀員99元冬瓜盅何時開售，亦有人因長時間排長龍而鼓噪。到下午5時半開售，人龍未有消退，仍有大批食客等候購買。

年逾65歲的葉小姐從報紙上得知有七一冬瓜盅優惠，於是到住所附近的大家樂分店等候。她說特別喜歡吃冬瓜盅，但平日冬瓜盅價格較貴，於是趁這個優惠光顧，認為十分划算。

40歲的陳先生同樣在報紙上得知相關優惠，今與母親一同光顧大家樂。他指該套餐總共有4道菜，平均每道菜只需25元，相當划算。

大家樂晚市推出冬瓜盅二人晚餐，優惠價折後99元，凡惠顧即送晚市6元優惠券一張。（鄭宇霞攝）

多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一回歸優惠，涵蓋麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心等。其中，大家樂、大快活的優惠都與冬瓜有關，前者冬瓜盅二人晚餐及後者的冬瓜燉湯海鮮二人餐同為71折，折後同為99元。