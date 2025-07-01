七一優惠｜太興︰市民豪爽消費　2個人食5道菜　$98燒鵝脾飯大賣

【七一食肆優惠2025／餐飲業／太興／敏華】香港特別行政區今日（7月1日）成立28周年，餐飲業連續第3年推出優惠慶祝。其中太興集團旗下多個品牌推出堂食全單71折優惠，太興集團首席營運官何小鋒表示，集團旗下各店今日人龍不斷，部份分店高峰期更超過100人輪候，市民也特別捨得花錢，其中貴價燒味深受歡迎，例如原價98元的燒鵝脾飯大賣。「顧客平時可能佢兩個人食3樣嘢，𠵱家食到5樣嘢喎，即係叫多啲嘢食喇。同埋有啲佢平時唔捨得食嘅嘢，比較貴價嘅嘢。」



2025年7月1日，位於九龍德福廣場的太興在午市時段仍然有人龍出現，需等候25分鐘才可入座。（李慧熒攝）

2025年7月1日，太興集團旗下各店人龍不斷。（太興集團提供圖片）

2025年7月1日，太興集團旗下各店人龍不斷。（太興集團提供圖片）

為慶祝香港特別行政區成立28周年，太興集團旗下多個品牌包括太興、敏華冰廳、茶木等，推出堂食全單71折優惠。《香港01》記者今早到九龍灣德福廣場觀察，發現太興已大排長龍，等待時間長達約25分鐘。

太興首席營運官：部份店高峰期超100人排隊 顧客豪爽加小菜

太興集團首席營運官何小鋒表示，今日的氣氛熾熱，太興集團旗下各店人龍不斷，部份分店高峰期超過100人輪候。他觀察到顧客特別捨得花錢，部份人「豪氣」加小菜，貴價燒味更是大賣，例如原價98元的燒鵝脾飯，由於71折後與燒味飯原價相若，深受顧客歡迎。

顧客平時可能佢兩個人食3樣嘢，𠵱家食到5樣嘢喎，即係叫多啲嘢食喇。同埋有啲佢平時唔捨得食嘅嘢，比較貴價嘅嘢。佢又今日喊多咗，好似我哋太興燒鵝脾飯，係好明顯賣多咗。 太興集團首席營運官何小鋒

太興集團首席營運官何小鋒。（太興集團提供圖片）

原價98元的燒鵝脾飯，由於71折後與燒味飯原價相若，深受顧客歡迎。（OpenRice圖片）

露天分店安排特別措施 向排隊顧客派籌避雨

何小鋒又指，雖然今日天公不造美，但下雨並不影響顧客排隊的意欲，為了避免影響他們的心情，特地安排店員派水，為長者提供椅子休息。另外露天分店更有特別措施，排隊顧客會獲發籌號，讓他們在周圍的商場消磨時間後，憑籌號返回餐廳用膳。

各店避免售罄 準備較平日多一倍的食材

此外，何小鋒根據過往的經驗，避免出現售罄的情況，每間店準備較平時多出一倍的食材。他並透露明年七一會考慮再推出優惠，以吸引市民留港消費，一起慶祝香港回歸。