飛鵝山清潔工將垃圾掃向山坡　食環署：已發失責通知書及扣服務費

山嶺垃圾問題一直備受關注，有市民表示曾聽聞有食環署外判清潔工將一袋滿載的垃圾棄於山坡，昨日（1日）更親眼目睹有清潔工僅用掃把將梯級上的垃圾掃向草叢及山坡，質疑未有妥善處理。



食環署今晚（2日）回覆查詢表示關注，並已即時展開調查，承辦商人員未有妥善處理垃圾，因此署方將會按合約條款，向承辦商發出失責通知書並扣減服務月費，亦已指示承辦商立即採取措施糾正錯誤。



有市民表示，昨日（1日）目睹有清潔工僅用掃把將梯級上的垃圾掃向山坡，質疑對方未有妥善處理。（市民鄭先生提供）

目擊者：三四名清潔工用掃把將梯級上紙巾等垃圾掃向山坡

餐廳僱主鄭先生表示，每月都會到飛鵝山執拾垃圾，發現沙田坳道附近晨運路線一帶的垃圾問題嚴重，通常堆積在路旁的草叢及山坡位置。他憶述一名70餘歲的老婦曾向他說，目睹食環署清潔工將一袋滿載的垃圾丟棄於山坡，他聽聞感詫異，但一直未能確定真偽。

及至周二（1日），他引述其中一名執拾垃圾的隊員表示，親眼目睹三至四名清潔工僅用掃把將梯級上的紙巾等垃圾掃向山坡，且沒有用膠袋盛載垃圾。他質疑部門監管不力，認為解僱涉事清潔工也無補於事，「食環唔派人監管，由得承辦商亂咁嚟，咁食環都難辭其咎。」

有市民表示，昨日（1日）目睹有清潔工僅用掃把將梯級上的垃圾掃向山坡，質疑對方未有妥善處理。（市民鄭先生提供）

食環署：已向承辦商發出失責通知書、扣減服務月費

食環署回覆查詢表示，十分關注事件，並已即時展開調查。現時掌握的資料顯示，承辦商人員未有妥善處理垃圾，因此署方將會按合約條款，向承辦商發出失責通知書並扣減服務月費，亦已指示承辦商立即採取措施糾正錯誤。此外，署方人員已到事涉承辦商員工負責的另一山徑進行巡視，未有發現山徑有垃圾堆積情況。

食環署稱，正調查部門人員在監察涉事承辦商工作方面是否有不足之處，並會作出適當跟進。署方亦已提醒各分區人員加強監察負責在郊野公園外山徑工作的承辦商，確保其妥善處理垃圾。

餐廳僱主鄭先生表示，每月都會到飛鵝山執拾垃圾，發現沙田坳道晨運路線附近一帶的垃圾問題嚴重，通常堆積在路旁的草叢及山坡位置。（市民鄭先生提供）

每兩星期到飛鵝山清理垃圾

食環署表示，事涉地點為飛鵝山附近郊野公園外的山徑。署方防治蟲鼠服務承辦商，需按合約要求每星期兩次安排人員到該地點工作，包括清理垃圾以避免出現積水而滋生蚊患。承辦商須按規定以垃圾袋包好收集到的垃圾，帶離山徑後在垃圾收集站棄置。

餐廳僱主鄭先生表示，每月都會到飛鵝山執拾垃圾，發現沙田坳道晨運路線附近一帶的垃圾問題嚴重，通常堆積在路旁的草叢及山坡位置。（市民鄭先生提供）

飛鵝山垃圾「數一數二最嚴重」

鄭先生形容，飛鵝山的垃圾問題是所有山徑之中「數一數二最嚴重」，形容「成條路千幾枝煙頭走唔甩」，亦曾見過棄置電單車、工業廢料，甚至避孕套等。他亦留意到東壩的垃圾問題同樣重，有次更見「自己垃圾自己帶走」的橫額下充斥大量垃圾，而且該處八成垃圾為內地包裝。

我哋上個禮拜係東壩行咗12公里，八個人去執咗八袋垃圾，仲要好大袋，其中三個氻人三袋垃圾都超過20磅。 鄭先生

他質疑東壩的配套設未能應付龐大人流，期望政府加強公眾教育，慎重考慮發展生態旅遊，亦呼籲市民保持山嶺整潔。