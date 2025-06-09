蜜雪冰城好運中心店冰凍甜點樣本大腸菌群超標70% 食環署或檢控
撰文：倪清江
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物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限70%至每克170個，而總含菌量為每克7.5萬個，同樣超出法例上限50%。涉事店舖為蜜雪冰城沙田好運中心分店。
中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。
食物安全中心：含菌超標顯示產品衞生情況欠理想
食物安全中心表示，根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。
食安中心指令進行徹底清潔和消毒
食物安全中心發言人表示，中心從沙田一零售店舖抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克170個，總含菌量為每克7.5萬個，分別超出法例上限70%及50%。
發言人表示，中心已知會有關商戶上述違規事項。有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品；中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。
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