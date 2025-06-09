蜜雪冰城好運中心店冰凍甜點樣本大腸菌群超標70%　食環署或檢控

物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限70%至每克170個，而總含菌量為每克7.5萬個，同樣超出法例上限50%。涉事店舖為蜜雪冰城沙田好運中心分店。



中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。



蜜雪冰城沙田好運中心分店一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量及總含菌超出法例上限。(資料圖片)

食物安全中心：含菌超標顯示產品衞生情況欠理想

食物安全中心表示，根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

蜜雪冰城香港店收費。圖為2023年12月拍攝。(資料圖片)

食安中心指令進行徹底清潔和消毒

食物安全中心發言人表示，中心從沙田一零售店舖抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克170個，總含菌量為每克7.5萬個，分別超出法例上限70%及50%。

發言人表示，中心已知會有關商戶上述違規事項。有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品；中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

蜜雪冰城香港店收費。圖為2023年12月拍攝。(資料圖片)

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