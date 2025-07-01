七一｜回歸賽馬日吸6800旅客到訪創新高　內地客佔八成按年增30%

為慶祝香港特別行政區成立28周年，「香港共慶回歸賽馬日」今日（7月1日）在沙田馬場舉行。今天賽事吸引約24,500人入場，馬會指在賽馬旅遊帶動下，旅客人數創歷來回歸賽馬日新高，達6,800人；當中逾八成、約5,900人為內地旅客，比去年同賽日增加近三成。投注額方面，今天10場賽事共錄得近15.5億港元。



「香港共慶回歸賽馬日」今日（7月1日）在沙田馬場舉行。游達榮訓練、潘頓策騎的「光年魅力」(白帽) ，勝出香港回歸盃。（馬會提供圖片）

「香港共慶回歸賽馬日」今日（7月1日）在沙田馬場舉行。文家良訓練、黃智弘策騎的「英雄豪傑」（黃紫帽），勇奪粵港盃。（馬會提供圖片）

20位內地高端旅客專程入場 在廂房觀賞賽事

馬會表示，今日入場的旅客中，包括20位特意從內地來港的高端旅客。他們獲安排在廂房品嚐美食及觀賞賽事。

其中一名北京旅客游小姐認為，現場熾熱氣氛，並讚揚場內馬迷十分熱情。她透露會訪港3日，行程包括遊覽鯉魚門及欣賞維港夜景。另一名江門旅客陳小姐表示，馬場洋溢喜悅氣氛，身在其中感到非常愉快。

來自北京的游小姐專程來港參與香港共慶回歸賽馬日，感受賽馬運動的熾熱氣氛。（馬會提供圖片）

來自北京的游小姐專程來港參與香港共慶回歸賽馬日，感受賽馬運動的熾熱氣氛A（馬會提供圖片）

除了內地旅客，回歸賽馬日也吸引眾多海外遊客。熱愛賽馬的蘇格蘭遊客Craig和Louise，已先後到訪跑馬地馬場和沙田馬場。他們盛讚今天馬場氣氛熱烈，賽事扣人心弦，並憶述1997年香港回歸時，Craig恰好在港旅遊，此次再到訪共慶回歸感到十分開心。

熱愛賽馬的蘇格蘭遊客Craig和Louise，已先後到訪跑馬地馬場和沙田馬場。（馬會提供圖片）

今天焦點賽事為第五場的「香港回歸盃」，游達榮訓練、潘頓策騎的「光年魅力」擊敗一眾對手奪得冠軍。而第七場的「粵港盃」則由文家良訓練、黃智弘策騎的「英雄豪傑」勝出。

馬會表示，在賽馬旅遊帶動下，旅客人數創歷來回歸賽馬日新高，達6800人，當中逾八成、約5900人為內地旅客。（馬會提供圖片）

立法會主席梁君彥（前排左四）、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東（前排左三）、中聯辦宣傳文體部副部長李曙光（前排左二），馬會主席利子厚（前排左一）、一眾董事及行政總裁應家柏 (後排右一) 於「香港回歸盃」頒獎儀式後合照。（馬會提供圖片）