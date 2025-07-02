鴻星中菜結業｜工會接獲近60人求助　單計薪金料拖欠至少約200萬

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店今日（2日）即日起結業。早上有員工返回酒樓領取個人物品，其後在工會陪同下到旺角勞工處勞資關係科求助。中西飲食業職工會聯合會主席何仁清表示，工會大約接到50至60人救助，涉及欠六月薪金、代通知金等，估計單計薪金，合共達最少200萬元。



今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有並圍板封起。（林遠航攝）

今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有並圍板封起。（林遠航攝）

今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有圍板封起。有員工進入店內領取個人物品，其後到旺角政府合署的勞工處勞資關係科求助。

鴻星深夜11時電郵通知酒樓經理結業

陪同職員到勞工處的中西飲食業職工會聯合會主席何仁清表示，昨晚大約十一時，鴻星透過電郵通知店長、經理等酒樓今日結業，而電郵未有透露遣散安排。他引述員工指，酒樓近期有拖欠食材貨款情況，公司原為每月7號出糧，但5月工資到6月17日才過數，又引述商場職員指酒樓近月已拖欠租金。

他表示，求助員工大約有50至60人，包括樓面、廚師、收銀等，主要涉及拖欠六月薪金、假期、代通知金，估計單計薪金，合共最少200萬元。至於鴻星其他品牌，工會暫時未收到求助，但據其了解，其他品牌數月前已有拖欠強積金情況，相關員工早前已向勞工處求助。

中西飲食業職工會聯合會主席何仁清（左二）陪同鴻星海鮮酒家員工到勞工處求助。（林遠航攝）