鴻星中菜旺角MOKO店即日結業　鴻星酒家最後一店：敵不過高企租金

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店今日（2日）即日起結業。勞聯與香港飲食業職工會聯合會今指接獲鴻星集團酒樓員工欠薪求助，並引述該分店員工稱之前公司並沒有預早通知員工結業，部份工友在昨天晚上11時多才收到酒樓結業通知，工會正協助約20名工友，現時約欠薪一個半月，還包括未放年假、代通知金等。



根據員工及工會接獲的通告，鴻星中菜指是近年香港餐飲業面臨結構性挑戰，公司一直尋求開源節流方法，但依然敵過嚴峻經營環境及持續高企租金，多次與個別業主磋商惟沒有達成共識，經審慎評估，決定結束鴻星中菜旺角MOKO新世紀廣場店營運。



今年5月8日有人於Facebook一個關於裁員的群組發文，稱消息指「鴻星飲食集團」將進入自願清盤程序，同日到過鴻星旺角店視察，酒家如常營業。（資料圖片/夏家朗攝）

勞聯與香港飲食業職工會聯合會稱接獲鴻星集團酒樓員工欠薪求助，現正協助鴻星旺角分店20名工友，兩個月前已經欠薪半個月，現時約欠薪一個半月，還包括未放年假、代通知金等，初步了解約15位工友年資合符獲得遣散費的資格。估計受影響工友約50人。

工會指，員工暫未知公司有否欠供強積金，要稍後檢查戶口才知道，而公司之前公司並沒有預早通知員工結業，部份工友在昨天晚上11時多才收到酒樓結業通知。今日早上工會和員工到旺角勞工處登記，再了解公司是否有能力支付。如公司無力支付，員工須要申請破產欠薪保障基金。

今年5月8日有人於Facebook一個關於裁員的群組發文，稱消息指「鴻星飲食集團」將進入自願清盤程序，同日到過鴻星旺角店視察，酒家如常營業。（夏家朗攝）

今年5月8日有人於Facebook一個關於裁員的群組發文，稱消息指「鴻星飲食集團」將進入自願清盤程序，懷疑鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）即將結業。

經營鴻星海鮮酒家的「鴻星集團」同日下午於Facebook發聲明澄清，市場並沒有「鴻星飲食集團」，管理層亦明確通知，公司如常運作，集團對旗下所有餐飲業務品牌，仍保持審慎樂觀的態度。集團指對一切不利消息及消息發放者予以嚴厲譴責，並會嚴肅處理，保留追究權利。記者當日傍晚到鴻星旺角MOKO店視察，酒家如常營業，亦已有客人入座。

唯一分店2024年起遭連續追租

不過，《香港01》發現，鴻星近年多次被業主入稟追租。自2024年1月起，鴻星MOKO分店幾乎每個月都被業主新鴻基入稟追討租金，每月追討的租金由76萬元至84萬元不等。2025年2月，業主更一口氣追兩個月、約168萬元租金。

鴻星中菜由「金冠環球投資有限公司」（Golden Crown Globe Investment Limited）營運，公司董事為已故「舖王」鄧成波之子鄧耀邦。公司背後由「鴻星集團實業有限公司」（Superstar Group Industries Limited）股東鄧成波、前鴻星集團行政總廚周權忠及布基持股，已故的鄧成波至今仍是公司大股東。

鴻星集團發聲明澄清，市場並沒有「鴻星飲食集團」，公司如常運作，對旗下所有餐飲業務品牌仍保持審慎樂觀的態度。（鴻星集團Facebook）

全盛時期16分店 去年3月後僅餘旺角店

鴻星全盛時期曾有16間分店，分店遍佈香港、上海及順德，更曾進軍日本，但多間分店其後相繼結業。2021年及2022年都曾消息稱鴻星會全線結業，當時集團否認。

2024年3月，鴻星宣布因租約期滿，結束營運12年的觀塘店後，同系酒家就只剩旺角MOKO新世紀廣場分店。