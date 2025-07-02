粵車南下｜遇交通意外如何處理？運輸署長：與廣東交換違規車資料

政府今日（2日）公布「粵車南下」將分為兩部分，其中將開放粵車進入市區，初步會有100個預約名額，當局將考慮社會反應等因素，陸續增加名額。



被問倘粵車在港遇上交通意外，當局將有何機制處理？運輸署署長李頌恩表示，當局會跟廣東部門交換違規車輛的資料，兩地亦會探討措施提高違規的警嚇性。運輸及物流局局長陳美寶強調，粵車須遵守香港法例，並根據本港驗車的標準進行檢驗。



運輸及物流局局長陳美寶（右）及運輸署署長李頌恩（左）今開記者會，交代粵車南下實施細節。（洪戩昊攝）

粵車須遵守香港法例 駕駛者必須持有當地有效駕駛執照

根據最新公布，「粵車南下」將分為兩部份，第一種是粵車只可停泊在港珠澳大橋香港口岸的停車場，旅客可無須辦理入境手續直接到機場轉機離港，或須辦入境手續後進入本港；另一種則是開放粵車進入市區，初步會有100個預約名額，當局將考慮社會反應等因素，陸續增加名額。當局預計粵車會逗留3至數日，具體細節仍有待公布。

開放粵車進入市區方面，運輸及物流局局長陳美寶指，粵車須遵守香港法例，並根據本港驗車標準進行檢驗。駕駛者亦必須持有當地有效駕駛執照，運輸署正在籌備相關安排，讓車主換取本港駕駛執照。

如出事故按本港法例處理 粵港掌握司機及車主資料

陳美寶表示，如出現事故，將因應本港法例處理，粵港兩方面均會掌握司機及車主資料。運輸署署長李頌恩補充，當局會跟廣東部門交換違規車輛的資料，兩地亦會探討措施提高違規的警嚇性。

陳美寶表示，將向廣東居民提供香港道路資訊及法律知識，亦會有引導路線推薦。

陳美寶指，當局爭取兩方案均在今年11月同步接受申請，但由於粵車進入市區前需時檢驗，故預計會較遲實施，年内將公布有關細節。

陳美寶（左二）與廣東省官員上月30日商討推進「粵車南下」以及優化「港車北上」等工作，旁為運輸署署長李頌恩（左一）。（政府新聞處圖片）

陳美寶（左一）上月30日參觀由運輸署安排在廣東的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

申請會規定車輛和司機綁定，當局會提供香港交通規則資訊和視頻予司機參考。對於有人擔心會否增加交通意外風險，當局指本地輛交通意外比率為1.6%，而目前8,500部持有兩地車牌的車輛的意外率0.2%，當中包括左軚車。