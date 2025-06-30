粵車南下｜陳美寶指正與廣州商討安排　望為港帶來新客群

運輸及物流局局長陳美寶今（30日）訪廣州，與廣東省官員召開粵港交通工作專班會議。她指，兩地政府正仔細商討「粵車南下」的安排，期望在有序可控的情況下，為廣東省旅客提供選擇，並為香港帶來嶄新旅客群。



陳美寶（左二）與廣東省官員在會上商討推進「粵車南下」以及優化「港車北上」等工作，旁為運輸署署長李頌恩（左一）。（政府新聞處圖片）

陳美寶（左二）與廣東省官員在會上商討推進「粵車南下」以及優化「港車北上」等工作，旁為運輸署署長李頌恩（左一）（政府新聞處圖片）

陳美寶指，兩地政府正積極為「粵車南下」的安排，包括使用兩個鄰近大橋香港口岸的自動化停車場到港轉機，或辦理入境手續進入香港，以及為粵車入境香港市區作仔細商討。她表示，希望在有序可控的情況下，為廣東省旅客提供選擇，亦為香港帶來嶄新旅客群，惠及各行業。

陳美寶亦參觀由運輸署安排在當地的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。

陳美寶（左一）參觀由運輸署安排在當地的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。運輸署署長李頌恩（左三）亦有同行。（政府新聞處圖片）

陳美寶（右一）參觀由運輸署安排在當地的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

陳美寶並稱，自前年推展「港車北上」政策以來，已有超過10萬輛車曾參加，港珠澳大橋的使用量亦屢創新高，今年5月的雙向車流量達45萬車次，即每日平均約15,000車次。