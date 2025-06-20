夏寶龍訪港｜到海洋公園探港產大熊貓　登南丫島了解生態遊片區

中央港澳辦主任夏寶龍訪港第三日，今日（20日）下午到海洋公園參觀「港產」大熊貓「加加」、「得得」，以及中央贈予香港的第三對大熊貓「安安」、「可可」。離開海洋公園後，夏寶龍乘船到南丫島，行政長官李家超與發展局局長甯漢豪。



發展局早前宣布採用打造三個生態旅遊「片區」，其中一個就是位於南丫島的舊石礦場用地。



夏寶龍的車隊在下午3時許抵達海洋公園，行政長官李家超、中聯辦主任周霽等人陪同。一行人在海洋公園內逗留了約一個小時，參觀了兩個熊貓館及館內的精品店。

其後，夏寶龍在海洋公園大樹灣碼頭乘船到南丫島索罟灣，登島視察，至下午6時30分左右乘船返抵上環。據了解，他今晚將在禮賓府參加晚宴。

6月20日下午，中央港澳辦主任夏寶龍參觀海洋公園熊貓館。（夏家朗攝）

港產大熊貓帶旺海洋公園 今年入場人次已增近兩成

特區政府在去年7月1日宣布中央同意次贈送一對大熊貓予香港特區，兩隻贈港大熊貓安安與可可在去年國慶前夕抵港，2007年來港的大熊貓盈盈則在去年8月誕下一對龍鳳胎。安安、可可由去年12月開始與公眾見面，港產大熊貓加加、得得則由今年2月起與公眾見面。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前透露，受惠於安安、可可、加加、得得與公眾見面，海洋公園今年以來的入場人次比去年同期增加約19%。

港澳辦主任夏寶龍（中）會見文體旅局局長羅淑佩（左三）等一行人（港澳辦網頁）

夏寶龍去年5月提出香港要樹立「無處不旅遊」理念

去年5月，夏寶龍會見時任文體旅局局長楊潤雄時，提出香港需要樹立「無處不旅遊」的理念，充份發掘旅遊資源，大力開發新路線新產品。去年10月，特首在施政報告宣布推廣島嶼及海岸旅遊。

今年4月，羅淑佩首度以文體旅局局長身份訪京時，夏寶龍再勉勵特區政府積極發展海島遊。其後，發展局宣布採用「片區開發」模式打造生態旅遊區，在前南丫島石礦場用地、南大嶼長沙與貝澳一帶，以及流浮山尖鼻咀及白泥，興建高端消費的度假區、酒店、豪華露營區、遊艇泊位等旅遊設施。

發展局表示，為推動生態康樂旅遊經濟，發展局將就三個項目調查市場意向，包括發展尖鼻咀和白泥、南大嶼及前南丫石礦場。圖示前南丫石礦場。(發展局圖片)

其中，前南丫島石礦場用地擬發展為度假及戶外康樂場地，附設世界級遊艇停泊處及低密度豪宅，發展別墅及度假酒店等設施。局方暫定明年下半年進行土地招標。

明日出席國安法五周年論壇 料發表主題講話

夏寶龍今日早上在政府總部與本港工商界代表座談，與會者包括多個大企業高層及商會負責人。雙方交流了近三小時。夏寶龍隨後到香港君悅酒店用膳。

夏寶龍今次訪港，最主要活動是出席明天在會展舉行的香港國安法頒佈實施五周年論壇，預計他將在論壇上發表主題演講。他將於後日離港。