大灣區航空12.17開通日本札幌航線 每周擬12班機 僅周四無班次
撰文：歐陽德浩
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【大灣區航空／日本地震／日本旅遊／北海道／札幌】日本地震預言恐慌並無影響航空公司的部署，大灣區航空今日（2日）公布，由今年12月17日起，推出北海道札幌定期航班，新航線將會每周提供6個來回班次（即共12班機），來往香港與札幌新千歲機場。不過，該航線目前仍有待政府批核。
札幌市為日本北海道的首府，是港人滑雪及泡浸溫泉的旅遊熱點，另外由新鮮農產品和海產製作的札幌食品，也深受旅客喜愛。
新航線每周將提供6個來回班次 僅周四無班次
大灣區航空公布，由今年12月17日起，將推出北海道札幌定期航班，出發及回程航班分別為HB008及HB009。新航線每周將提供6個來回班次，來往香港與札幌新千歲機場，僅周四沒有航班往返。不過目前仍有待政府批核。
若市民欲提早預訂機票，可前往大灣區航空官網、經手機APP或與各大旅行社聯絡訂票。
札幌為港人滑雪及泡浸溫泉的旅遊熱點
大灣區航空介紹指，札幌市為日本北海道的首府，是港人滑雪及泡浸溫泉的旅遊熱點，一年一度的雪祭更吸引來自世界各地的旅客。札幌擁有多個景致優美的公園，例如中島公園和大通公等，而札幌菜由新鮮農產品和海產製作，深受旅客喜愛。
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