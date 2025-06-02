大灣區航空「大灣區號」飛機揭幕　曾國衞︰盼說好香港與灣區故事

大灣區航空今日（2日）為「大灣區號」舉行揭幕儀式，機身印上「發揮香港優勢 建設一流灣區」宣傳圖案，設計意念來自政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室，目的是向世界說好粵港澳大灣區和香港故事。 該客機將來主要服務來往香港與內地及亞洲多條航線。



政制及內地事務局局長曾國衞主持儀式，他期望「大灣區號」能成為說好灣區故事的空中大使，讓更多人留意大灣區的最新發展，以及香港內聯外通的角色。



政制及內地事務局局長曾國衞（右二）、粵港澳大灣區發展專員陳潔玲（右一）、大灣區航空行政總裁吳秀蘭（左二）及大灣區航空營運總裁羅燦（左一）在2025年6月2日，於香港國際機場主持「大灣區號」飛機的揭幕儀式。（政府新聞處圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞（左四）、粵港澳大灣區發展專員陳潔玲（右四）、粵港澳大灣區發展助理專員李矜持（右三）、大灣區航空行政總裁吳秀蘭（左三）及大灣區航空營運總裁羅燦（左二）與機組人員在「大灣區號」前合照。（政府新聞處圖片）

大灣區號機身印上「發揮香港優勢 建設一流灣區」

大灣區航空今日舉行「大灣區號」揭幕儀式，機身印上「發揮香港優勢 建設一流灣區」的設計圖案，設計意念來自政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室（灣區辦），目的是將大灣區發展的願景及機遇，以及香港內聯外通的角色，推廣給中港及海外人士。該客機將來主要服務來往香港與內地及亞洲多條航線。

灣區辦繼早前透過巴士、電車及渡海小輪等交通工具深入社區宣傳後，首次以飛機作為流動展示平台，將灣區故事進一步帶向世界各地。

政制及內地事務局局長曾國衞（中）、粵港澳大灣區發展專員陳潔玲（右三）、大灣區航空行政總裁吳秀蘭（左三）、大灣區航空營運總裁羅燦（左二）與機組人員在「大灣區號」飛機的揭幕儀式上合照。（政府新聞處圖片）

曾國衞盼大灣區號成為空中大使 吸引更多人留意大灣區發展

政制及內地事務局局長曾國衞表示，期望「大灣區號」能成為說好灣區故事的空中大使，讓更多人留意大灣區的最新發展，以及香港內聯外通的角色。他鼓勵各界善用香港的獨特優勢，抓緊大灣區發展所帶來的龐大機遇，以促進高質量發展。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，大灣區航空的成立為響應國家的大灣區發展策略，透過發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以及其國際航空樞紐地位，為香港融入國家發展大局作出貢獻。