大灣區航空富國島暑假航線將改為定期航班　10.27起每星期4班直飛

大灣區航空為進一步擴展亞洲飛行網絡，宣布由今年10月27日起，將現時越南富國島的夏季航班加强為定期航班，屆時將會每星期提供4班，即逢星期一、三、五及六，都有來往香港與越南富國島的直飛航班，以滿足旅客需求。



大灣區航空：10.27起富國島航線加強為定期服務。（資料圖片/賴卓盈攝）

富國島位於越南西南面，是越南最大的島嶼，亦是一個新興旅游勝地。富國島以天然美景而聞名，擁有多個海水清澈的沙灘，如白沙灘、長灘等，吸引不少旅客慕名而來。

爲了進一步擴展亞洲飛行網絡，大灣區航班今日宣布於10月27日起，將現時越南富國島的夏季航班加強為定期航班。即由原本每星期提供3班直飛的暑假限定航班，改為每星期提供4班來往香港與富國島的定期航班，屆時逢星期一、三、五及六都能直飛出發，以滿足旅客需求。