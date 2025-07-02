粵車南下｜旅遊界研推泊車優惠吸客　望盡快加名額：1000架就最好

「粵車南下」即將落實，運輸及物流局局長陳美寶今（2日）指，政府爭取在今年11月開放申請，初步每日批出100個名額，讓部份粵車可直接駛入市區。批發及零售界立法會議員邵家輝認為，雖然初步名額不算太多，但相信粵車南下的客群有較高消費力，對本地商戶仍是一個「好開始」，希望逐步開放更多申請。



旅遊促進會總幹事崔定邦則指，針對粵車南下，業界會研究聯乘商場推出泊車優惠，吸引旅客消費。他希望政府未來逐步放寬名額，笑言如運作暢順，「去到1000架就最好啦。」



旅遊促進會總幹事崔定邦指，措施可便利内地市民來港，相信有助吸引高消費旅客。（馮子健攝）

旅遊界：聯乘商場推泊車優惠 吸引粵車司機停留消費

旅遊促進會總幹事崔定邦指，措施便利内地市民來港，相信有助吸引經濟旅客。他表示，業界會因應粵車南下客群推特定旅遊產品，如聯乘商場推出泊車優惠等，引導粵車司機前往旺區泊車消費等。

政府初步每日批出100個申請，崔形容是一個「起步點」。他認為現時香港的旅客不夠，「有旅客肯嚟已經好好」，希望政府未來逐步放寬名額，「如果運作暢順，去到1000架就最好啦！」

邵家輝指，雖然初步名額不算太多，但對本地商戶仍是一個好開始。（盧翊銘攝）

料客群消費力高、留港過夜機會大

批發及零售界立法會議員邵家輝則指，雖然初步名額不算太多，但對本地商戶仍是一個好開始。他指，粵車南下客群消費力較高，留港過夜機會較大，他認為酒店業界可推泊車及住宿優惠，吸引旅客入住。邵並指，本地商戶一直有為旅客推出不同優惠，相信粵車南下實施後，商戶亦會各出奇謀。他希望政府盡快放款粵車南下的名額。

易志明表示，明白有市民會擔心措施實施後，市區會有擠塞，但他指政府初步開放的名額不多，不認為會有影響。（夏家朗攝）

自由黨航運交通界立法會議員易志明表示，明白有市民會擔心措施實施後，市區會有擠塞，但他指政府初步開放的名額不多，不認為會有影響。他表示，相信各行業都會歡迎相關措施，希望粵車可躲到市區，帶動消費。至於「左右軚」問題，他表示不擔心，稱港車北上實施至今，亦沒有很大問題。