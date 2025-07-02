食環職員涉在女同事飯盒下毒　官准招認錄音提堂　案8.12裁決

食環署外判員工疑求愛不遂，女同事飯盒下毒粉，令女方一度入深切治療部案今（2日）續。辯方早前反對將被告與女事主父親在教會內的對話錄音呈堂，裁判官余俊翔今批准錄音呈堂。裁定被告表證成立後，被告不出庭自辯，亦不傳召證人，案件押後至8月12日裁決，被告繼續還押。



被告叶文飛（29歲，無業），被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，指他於2024年11月26日，於欽州街西87號食物環境衛生署2樓休息室内，非法及惡意導致向羅曉諭施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。

被告叶文飛否認指控，在西九龍法院受審。(資料圖片)

事主父親羅志濂稱被告叶文飛曾稱呼他為「岳父」，他有向被告說：「你諗多咗。」(陳曉欣攝)

被告曾招認在事主飯盒放亞硝酸納

控方早前播放女事主父親羅志濂（音譯）與被告在教會對質的錄音，被告稱他覺事主隱瞞有男友，覺得被「呃感情」而很嬲，認曾在事主飯盒內放了1至1.5克亞硝酸納，又稱他事前搜集過資料該份量不足致死，沒打算「攞佢（事主）命」。

羅父否認氹被告招認

女事主父親在辯方盤問時，承認被告並不知道他們當時有錄音，但他否有「氹」被告招認，強調是以忍耐和愛心，希望被告從實招來，他期間雖有提高聲線並權威地問被告，但羅父稱只是想幫被告說出真話。

辯方指，被告受牧師誘導而非自願地招認，冀法庭拒絕接納錄音呈堂，惟裁判官最後錄音呈堂。

案件編號：WKCC 5337/2024