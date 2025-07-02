拼多多順豐「分手」網民嘆「世界末日」最大得益是他?列1大神建議

內地電商拼多多突然跟香港順豐終止合作，引爆不少網民熱議。由於去年底開始拼多多以一件包郵到港，又跟香港順豐合作，吸引大批港人透過該平台網購。終止合作消息一出有網民形容為「世界末日」，擔心以後一件包郵到港會取消，也有網民神分析兩人巨商「分手」原因，跟貨品太多被玩爛有莫大關係。



網上周二（7月1日）盛傳内地電商平台拼多多，與香港順豐的合作突然終止，有網民在社交平台貼出與拼多多官方客服的對話，對方表示已與香港順豐停止合作，建議顧客選擇其他物流商的自提點。香港順豐周三（7月2日）凌晨表示，根據雙方協議，有關香港集運物流服務的合同已於6月30日到期，香港順豐現已停止為拼多多提供本地集運物流服務。

(圖片來源：順豐速運）

《香港01》等多間媒體向拼多多官方客服查詢，對方稱因受香港順豐運力影響，部份自提點暫不可選，教可切換至附近其他自提點，時效不變。若客戶在6月30日或之前已在拼多多購買貨品、倉庫已發貨、並且是「SF字頭」的運單編號，順豐會一併處理直至所有運單處理完成。

有網民在社交平台以「世界末日」、「窮L末日」來形容今次「分手」事件，有買家控訴取消合作沒有任何通知，「我上個月買嘅嘢都有影響，然後你哋仲要壇自同我改咗個地點，幫我改個地方仲要咁死遠，仲有時間限制，唔使返工啊，一陣間超時又收我錢」。

不少網民更神推測這次分手背後原因，綜合意見可分為２大原因：

1. 香港購買力太強

自去年底拼多多一件包郵到港推出後，不少港人即爆買拼多多。雖然順豐自取點及自取櫃數量多，但香港人網購購買力太強，物流平台需處理海量集運訂單，自取櫃經常爆滿，故此有網民認為是順豐選擇停止合作，「我都係因為拼多多貨太多，搞到職員處理唔切我寄件而投訴左一次，明明係要即日寄，硬生生將我堆貨擺到聽日先寄，原因係拼多多太多件，搞唔切我嘅野」、「取消合作係明智嘅決定，任何一間自取點同拼多多合作都係邁向地獄，根本冇空間冇人手去處理咁大量嘅貨」、「SF寧願唔賺,間間SF站既鋪面都畀PDD啲貨打爆晒」。

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2. 拼多多銀彈攻勢放緩

拼多多最吸引是就算幾蚊港元都包郵的服務，有網民認為，當日推出此優惠旨在吸引港人使用，現在目標已達無理由長時間燒錢，「其實玩完係遲早嘅事啦，啲錢無可能永遠燒落去，擺明蝕住做」、「佢係倒貼順豐，而家唔倒貼，一定會停用」、「其實拼多多咁樣燒錢法，個包郵到港應該好快玩爛。」

而今次兩巨商「分手」，有網民指最鬆一口氣的一定是順豐職員，有自稱是順豐仔的網民更指是天大既喜訊，「我既春天黎啦」。此外，沒有順豐合作的拼多多，有網民就建議香港所有舖都可以轉為混合栚式， 做拼多多自提點，「尤其係啲餐廳，啲人拎完啲嘢，順便可以食嘢， 一舉兩得。」