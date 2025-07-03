中電引入純電動雙層巴士　用於接送員工料月內投入服務

中華電力公司周三（2日）舉行公司電動巴士亮相儀式，首度向公眾展示中華電力的純電動雙層巴士，用以接送在發電廠工作的員工。巴士在完成檢驗及測試程序後，預計將在月內陸續投入服務。中電表示，將繼續留意電動車市場發展，並根據車隊實際應用情況及業務需求，擴充電動車的應用，全力支持及配合香港實現碳中和的願景。



圖為2025年7月2日，中華電力電動雙層巴士首次公開展示，現場派發紀念品推廣電動出行，吸引市民拍照留念。（中電提供圖片）

圖為2025年7月2日，中華電力電動雙層巴士首次公開展示，現場派發紀念品推廣電動出行，吸引市民拍照留念。（中電提供圖片）

隨着政府逐步淘汰歐盟四期柴油車輛，中華電力車隊中的歐盟四期柴油私家巴士亦於今年退役。中華電力首次引入4輛純電動雙層巴士，為全港首批私家電動雙層巴士，接載員工日常往返發電廠工作。

續航距離約200公里 所有座位設安全帶偵測器

該款亞歷山大丹尼士Enviro 500 EV雙層空調巴士，車長12米，配備472kWh電池容量，預計續航距離約200公里，最多可接載100多名員工。其白色車身配以樹葉拉花及「純電動零排放」的標誌作點綴，車廂內採用白色LED照明系統，車上所有乘客座位均設有佩戴安全帶偵測器。此外，巴士上層和下層均設有通風窗，有需要時可加強空氣對流。樓梯位置採用玻璃設計，增強採光。

圖為2025年7月2日，中電於舉行公司電動巴士亮相儀式，該輛電動雙層巴士用於接載員工往返發電廠工作，白色車身配以樹葉拉花及「純電動零排放」的標誌作點綴。（中電提供圖片）

圖為2025年7月2日，中電於舉行公司電動巴士亮相儀式，該輛電動雙層巴士用於接載員工往返發電廠工作，白色車身配以樹葉拉花及「純電動零排放」的標誌作點綴。（中電提供圖片）

公司小型車種8成已轉用電動車

在儀式上，中電總裁羅嘉進向參與的市民介紹公司車隊電動化的進程，並推廣公司引入電動巴士的環保效益，以配合政府在2050年前達致車輛零排放及實現碳中和的目標。

他表示，中電在電動車生態圈擔當推動者角色，一直發揮電能專業，為電動車使用者提供可靠便利的充電設施及相關技術支援服務。中電同時身體力行，致力將公司車隊電動化，截至今年4月底，中電的小型車種（如房車Saloon及休旅車SUV）逾8成已轉用電動車，亦會聯同業界繼續進一步推動巴士等商用電動車市場發展。