日本地震恐慌｜東瀛遊7.5「謠言終結日」實地直播　冀爆炸式遊日

【日本地震／日本旅遊／東瀛遊】日本今年不斷傳出7月5日將會爆發大地震，打擊港人赴日旅遊意欲。東瀛遊今日（3日）公布，本周六——7月5日「謠言終結日」共有3團出發前往日本，為了重拾港人遊日信心，將安排團隊到機場直播實況，同日將在東京及大阪街頭直播市況，並訪問團友分享感受。



東瀛遊表示，特地預備逾100個旅行團，分別在暑假旺季及隨後的9月至10月出發往日本，若顧客在限時內報團可即減800元。執行董事禤國全指，現在便是遊日的最佳時機，希望推出優惠後，9月份可迎來港人「爆炸式遊日」。



日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

東瀛遊的旅遊專員將在「謠言終結日」，在日本東京及大阪，透過即時線上直播當地街頭，展示日本民眾的生活實況。（資料圖片／郭梓謙攝)

受到日本地震預言的影響，香港今年5月訪日人數按年錄得跌幅11.2%，航空公司相繼調整班次。東瀛遊表示，隨著地震預言所指的7月5日臨近，無大型事件發生，加上官方多次澄清預言無科學根據，相信市場的擔憂已經減弱，甚至認為預言將告一段落。

東瀛遊「謠言終結日」共3團出發日本 機場直播實況

為了重拾港人遊日信心，東瀛遊公布「謠言終結日」推出業界首創的「We are ready Konnichiwa！」，當日早上分別有3個東瀛遊旅行團出發往北海道、九州及大阪，將安排直播團隊在機場拍攝旅行團出發實況。

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即時直播東京大阪街頭 訪問團友分享感受

至早上11時，東瀛遊的旅遊專員將在日本東京及大阪，透過即時線上直播當地街頭，展示日本民眾的生活實況，同時將訪問旅行團團友分享旅遊體驗。所有直播影片可在東瀛遊的Facebook專頁觀賞。

此外，東瀛遊特地預備逾100個旅行團，分別在暑假旺季及隨後的9月至10月出發往日本。若顧客在7月5日至10日，選用EPS全數付款可即減800元。

東瀛遊執行董事禤國全指，現在便是遊日的最佳時機。（資料圖片／張浩維攝）

東瀛遊禤國全︰冀市民「爆炸式」回歸日本旅遊

東瀛遊執行董事禤國全指，現在是遊日的最佳時機，為了市民重拾赴日旅遊的信心，將推出上述限時優惠，暑假大阪5天團跌破底價，只需4,999元起。他更形容該優惠為「20多年來史無前例」。