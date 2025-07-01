日本地震「預言」｜地震海嘯可預測？天文台發出需要知的地震應對

【日本地震／日本地震預言／日本地震恐慌／香港天文台】涉及日本地震的所謂「預言」滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少港客暫時避開，來往港日兩地的航班減少。「預言」引致的恐慌反映人們對不確定性焦慮，也反映科學知識傳播的困難。



香港天文台最新網誌指，暑假將至，家長們可能計劃帶子女外遊，要有個愉快安全的旅程，掌握備災避險知識是其中重要的一環，並跟大家分享其三大知識範疇，包括地震與海嘯風險、可預測性、備災防災及應對措施。



涉及日本地震的所謂「預言」滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少港客暫時避開，來往港日兩地的航班減少。（資料圖片／郭梓謙攝)

日本地震｜地震發生時的8個安全守則

天文台指發生大地震時（下圖），要立刻趴下、掩護及穩住，遠離窗戶或懸掛物等危險物品，保持鎮定，避免奔跑、搭乘電梯或跳樓。如在車上，應安全停車，留在車內直至地震結束。

天文台指發生大地震時（如圖），要立刻趴下、掩護及穩住，遠離窗戶或懸掛物等危險物品，保持鎮定，避免奔跑、搭乘電梯或跳樓。如在車上，應安全停車，留在車內直至地震結束。（香港天文台網誌）

地震發生時安全守則1：保持鎮定

地震發生時安全守則2：熄滅火種

地震發生時安全守則3：躲到堅圖家具下，遠離玻璃或容易墮下物件

地震發生時安全守則4：身處戶外應遠離建築物、斜坡及架空電線

地震發生時安全守則5：在人多地方不要為尋找掩護或出口而倉皇逃跑

地震發生時安全守則6：行駛中車輛應在安全情況下停下，乘客應留在車廂內直至地震停止

地震發生時安全守則7：升降機內的乘客應監快離開

地震發生時安全守則8：隧道內的人應在安全情況下走到空曠地方



天文台指地震過後須確保人身安全，檢查環境，防範次生災害，配合當地指引。（香港天文台網誌）

天文台指地震過後須確保人身安全，檢查環境，防範次生災害，配合當地指引。

日本地震｜地震停止後的5大安全守則

地震停止後安全守則1：檢查傷亡及損毀情況，如有需要立即尋求協助

地震停止後安全守則2：如懷疑氣體燃料泄漏，應開窗及關總制，離開建築物並向有關方面報告，勿點火種或現場打電話

地震停止後安全守則3：水電設施損毀，應關掉總制

地震停止後安全守則4：若建築物嚴重損毀，餘震可能使它倒塌，應盡快離開

地震停止後安全守則5：遠離岸邊



涉及日本地震的所謂「預言」滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少港客暫時避開，來往港日兩地的航班減少。（資料圖片/黃浩謙攝)

日本地震｜海嘯前兆現象

天文台稱萬一遇到以下海嘯前兆現象，應儘快遠離岸邊或淺水水域，前往內陸或高地。在陸上靠近岸邊的人士，應前往高處或結構穩固的建築物上層（三樓以上）暫避，不要等待海嘯警告才行動：

．在海邊感受到地震引致的強烈震動

．海水突然異常後退，並露出海床

．海邊出現異常增水，並向陸地移動

．看見海上出現異常的漩渦或聽到來自海洋的異常聲音



日本地震｜海嘯預防措施

日本地震｜海嘯預防措施（香港天文台網誌）

日本地震｜海嘯應對

天文台稱海嘯可能反覆來襲，因此警報未解除前應遠離海邊。官方警報一般會透過電台、手機短訊、戶外廣播、電視或電話通知等多種渠道發布。若已被海嘯波及，緊抓固定物（如大樹、欄杆）或爬上大型漂浮物自保。如處於低風險地區，應遵守官方指引，避免自行移動。海嘯發生後，仍需持續警戒，不可鬆懈，並注意環境安全，避免涉水、接近倒塌電線或積水區。

5月共有369.3萬人次旅客訪日，按年增21.5%。只有來自香港旅客減少，其他國家及地區居民往日本旅遊均按年上升。(日本政府觀光局圖片)

日本地震｜地震海嘯可以預測嗎？

天文台指，以現今科技，地震學家還未能預測地震確實發生的時間、震源位置及震級，地震學家只能根據某個地方過去的地震事件、地球物理、地球化學和地質等觀測數據，計算出該處在一段年期內發生某個震級或以上的地震的機率和估計未來可能發生大地震的位置及震級上限。

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天文台又，雖然較準確的海嘯波走時需要在得到地震參數後才能運算，但由於海嘯波在深海大洋中的傳播速度相似，向外擴散與從外抵達香港所需的時間相若，因此可預先粗略估算海嘯波從海中任何一點到香港大概所需的傳播時間。

萬一發生海嘯，可在海嘯走時圖點上海嘯源的位置，再從等走時線上粗略估計海嘯的第一波到達香港的時間。海嘯波會以一連串的波浪呈現，每5至60分鐘再次出現，直至能量完全衰減。

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)