菜鳥5個自提點試智能燈條　自動發光及聲響提示　助縮短取件時間

【淘寶／拼多多／菜鳥／自提點／網購】近年港人掀起內地網購潮，拼多多與順豐速運「分手」引起社會關注。阿里巴巴旗下的菜鳥香港今日（3日）公布，為進一步提升服務質素，菜鳥屯門區等5個自提點，將試用自行研發的「智能燈條」技術，一方面可簡化自提點的入庫流程，同時裝配燈條的包裹自動發出燈光與聲響提示，也能減少工作人員翻找包裹的時間，從而大幅縮短顧客取件的時間。



將軍澳唐明苑菜鳥驛站佔地2,000平方呎，已率先改造成「開放式自提點」。燈條系統可大幅簡化自提點的入庫流程。（資料圖片／歐陽德浩攝）

將軍澳及荃灣共兩間菜鳥驛站，將率先改造成「開放式自提點」。燈條系統可大幅簡化自提點的入庫流程。（資料圖片／歐陽德浩攝）

菜鳥5個自提點使用自行研發「智能燈條」技術

阿里巴巴旗下的菜鳥香港表示，愈來愈多港人融入網購熱潮，訂單數量激增，為了進一步提升服務質素，菜鳥屯門區等5個自提點，將試用自行研發的「智能燈條」技術。

智能燈條又稱智能尋物聲光標籤，是一種倉儲定位的科技設備。菜鳥為每一個包裹都裝配有一個鑰匙圈大小的「智能盒子」，附有二維碼、條碼與內部晶片，以及LED燈。

燈條系統可大幅簡化自提點的入庫流程。（資料圖片／歐陽德浩攝）

燈條系統可大幅簡化自提點的入庫流程。（資料圖片／歐陽德浩攝）

智能燈條可重複使用 自動發出燈光與聲響助員工找包裹

當顧客到自提點取件時，工作人員只需輸入取件碼，對應的包裹即精準定位，自動發出燈光與聲響提示，大幅縮短傳統翻找包裹的時間。

除了提升取件效率，燈條系統也大幅簡化自提點的入庫流程。不同於傳統的手動掃描單據、列印貼票方式，工作人員只需將燈條夾在包裹上，掃碼輸入資訊，即可完成入庫操作。另外智能燈條可重複使用，更環保及節省資源。

菜鳥香港總經理鄧理能（右）、菜鳥香港末端營運負責人王凱（左）。（資料圖片／歐陽德浩攝）

目前菜鳥已在全港多個自提點試行「開放式自提」服務。（資料圖片／歐陽德浩攝）

菜鳥香港總經理鄧理能指，工作人員在高峰期忙於尋找包裹，為最影響用戶體驗的環節之一，不過試行智能燈條後，可提升員工的工作效率，讓顧客取件過程更加輕鬆順暢。

大型購物節618期間 香港包裹量按年錄雙位數增長

菜鳥香港又指，在今年大型購物節618期間，香港包裹量按年錄雙位數增長，但通過優化技術，準時送遞率穩定在99%。目前菜鳥已在全港多個自提點試行「開放式自提」服務，同時在5個港鐵站設置自提櫃或服務點，滿足上班族順路取件的需求。