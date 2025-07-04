2024年41宗鯨豚擱淺　6宗疑人為因素致死　包括帆布袋堵消化系統

香港海洋公園保育基金周四（3日）公布，2024年與漁農自然護理署合作，於香港水域處理共41宗鯨豚擱淺個案，當中30宗為江豚、4宗為中華白海豚、7宗為其他品種的鯨豚。根據保育基金觀察，有14宗鯨豚擱淺與人類活動有關，當中有6宗致死原因疑涉人為因素，包括於大澳被發現消化系統被帆布袋堵塞的啄鯨。



2024年，香港海洋公園保育基金與漁農自然護理署合作，於香港水域處理共41宗鯨豚擱淺個案。（香港海洋公園保育基金圖片）

過去19年共處理超過650宗 去年14宗與人類活動有關

保育基金的科學團隊2006年起與漁護署合作，組成「海洋生物擱淺行動組」。以跟進及調查香港水域內的鯨豚擱淺個案。過去19年，行動組共處理超過650宗鯨豚擱淺個案，每年約有20至50宗。

保育基金多年來資料顯示，大部分擱淺鯨豚在發現時已嚴重腐爛，難以確定死因。而在2024年，被發現的鯨豚有的遭繩索纏繞，有的曾被船隻撞擊，有的受疾病感染（包括肺炎、寄生蟲和細菌感染等)，或是有其他自身的情況。根據保育基金觀察到14宗與人類活動有關，懷疑人為因素致死的個案有6宗。

圖為2024年5月，一條中華白海豚在大嶼山二澳附近被發現頸部遭繩索所纏。（香港海洋公園保育基金圖片）

有中華白海豚遭繩索纏頸 有母豚曾遭船隻撞擊

保育基金列出部份與人類活動有關的個案，包括：

- 2024年5月，一條中華白海豚在大嶼山二澳附近被發現頸部遭繩索所纏。從那時開始，行動組一直定期監察及評估其情況。根據觀察，目前該海豚活動正常。行動組會持續留意有關情況，以制訂相應行動。

- 2024年7月3日，行動組於大嶼山貝澳發現兩具中華白海豚屍體，其中一條為成年母豚，另一條為初生海豚。解剖結果顯示，母豚身上有重擊造成的瘀傷和血腫跡象，推斷為遭船隻撞擊所致。

圖為2024年11月30日，行動組於大嶼山石仔埗附近發現一條雄性的成年朗文氏啄鯨，其消化系統內 有一個帆布袋。（香港海洋公園保育基金圖片）

- 2024年11月30日，行動組於大嶼山石仔埗附近發現一條雄性的成年朗文氏啄鯨，鯨魚最終因虛弱而在診斷過程中死亡。初步解剖發現，鯨魚的消化系統內有一個帆布袋，其死因仍有待進一步調查。

市民如發現鯨豚擱淺 應儘快致電通知漁護署

保育基金主席暨海洋公園公司主席龐建貽表示，鯨豚在維持海洋生態的健康及平衡扮演關鍵角色。保育基金一直與漁護署緊密合作，積極應對香港的鯨豚擱淺問題。通過深入了解鯨豚受傷或死亡的原因、覓食習性、接觸的污染物及基因關係等因素，以制訂出更有效於本港水域保護鯨豚的方案。同時基金亦致力加強社區教育，推動各界攜手保育香港的海洋生物資源。

市民如發現活體擱淺鯨豚或鯨豚屍體，應儘快致電1823通知漁護署，並提供日期、時間及地點、擱淺鯨豚情況和特徵等資料，將有助行動組爭取時間採取有效行動。