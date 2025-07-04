嶺大生賴卓賢不滿被取消參選學生代表資格　提司法覆核被駁回

嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢，去年參加校董會、諮議會及教務會學生代表選舉時，涉透過Instagram和在校園內張貼海報宣傳。校方指該些方式不屬官方渠道，指賴違反選舉規則，於投票前夕取消其參選資格。賴提出司法覆核，要求推翻校方決定。高等法院法官早前審理後，今(4日)頒判辭，指所有參選人需使用官方渠道宣傳，可避免有更多資源的參選人，透過其他渠道宣傳，從而取得不公平的優勢。法官因此判賴卓賢敗訴，亦下令他需支付校方訟費。



申請人為賴卓賢，答辯人為選舉主任章慧芳、嶺大校董會。當選為校董會學生代表的杜毅柯，以及當選為諮議會和教務會學生代表的盧鄭愛娃，被列為利益關係方。

嶺大生賴卓賢。(賴卓賢IG)

申請人賴卓賢不滿在Instagram作宣傳被取消參選資格，入稟求司法覆核。(賴卓賢IG)

賴爭議規則未列明只可用官方渠道宣傳

案中其中一項爭議，為選舉主任是否錯誤詮譯選舉規則，不准參選人透過非官方渠道宣傳。賴認為規則沒有列明只可用官方渠道宣傳；校方則反駁，規則有列明以什麼渠道宣傳，此舉可以選維持舉公正。

官認為要衡量讓各參選人公平競爭

法官認為根據規則，參選人可在選舉網站發布其個人資料，以及在選舉論壇發言。這兩種方法都受到監管。法官認為詮釋規則時，需衡量選舉的完整性，以及讓各參選人公平競爭，因此同意校方的說法。

覺不當應提出而非不遵守

法官又指，若賴認為選舉主任的指示不符規則，應先提出。惟賴認為指示不當，便不遵守屬愚蠢。就賴指，校方做法不符比例地限制其言論自由，法官認為案中不止涉及賴的權利，也涉及其他參選人的權利，接納校方所指，各參選人需使用官方渠道宣傳，可避免有更多資源的參選人，透過不受規管的渠道宣傳，從而取得不公平的優勢。

法官因而拒向賴批出司法覆核的許可，並下令他需付校方訟費。

嶺南大學發言人表示，歡迎法院的裁決結果。作為負責任的高等教育機構，大學有既定選舉程序就相關事宜作出公正判斷，並會不時檢視和優化相關機制，以確保與時並進，回應大學社群及社會期望。

案件編號：HCAL631/2025