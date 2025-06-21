簡樸房｜地產代理料一成劣質劏房退場　改裝單位料加租5至15%

房屋局早前向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃明年3月1日起，接受劏房登記和申請認證。當局曾估計市場約有三成劣質劏房未達標，有地產代理預料，當中約一成選擇退場，不再出租劏房，因裝修「簡樸房」的成本太高；改裝後的劏房單位租金亦將會調升大約5至10%。



「侖居」今（21日）舉辦研討會，其中邀請了租戶分享在協助下如何尋找到合適居所。（馮藹怡攝）

地產代理：部份劏房業主或還原單位出租

房屋局計劃明年3月1日起推出「簡樸房」規管制度，正式接受劏房業主登記，並給予3年寬限期改裝和申請認證等。香港地產代理商總會主席潘達恒指，寬限期讓劏房業主有空間處理單位問題，「有一啲業主雖然知道自己單位係唔合規嘅，咁但係佢有個時間、有個寬鬆，咁佢相對就會肯做咯。」

目前本港有11萬間劏房，當局曾估計，有約3成、即3.3萬間「劣質劏房」將不符合「簡樸房」標準。潘達恒預料，當中有約一成業主會離場，不會登記和申請成為「簡樸房」，因改裝單位成本高。他續指，部份業主會待租約期結束後，將分間單位還原為完整單位出租。

李裕茂表示，吳婆婆「劏房」單位的居住環境除了水喉問題，其他皆符合「簡樸房」的最低標準。（馮藹怡攝）

劏房加租料一年後浮現

至於「簡樸房」對租金的影響，潘達恒認為，改裝單位後成本增加，相信業主有意加租，但租金增幅視乎地段有所不同，料升幅會介乎5至15%。他估計，劏房加租情況約一年後會出現。

潘達恒預計，改裝「簡樸房」後租金升幅會在約5至15%。（馮藹怡攝）

非弁利機構「侖居社會房屋平台」今日舉辦研討會，討論非弁利社會地產的發展。有出席研討會的68歲吳婆婆稱，在「侖居」協助下，搬到月租3500的劏房居住。

「侖居」以社企形式經營地產鋪，協助基層尋找合適單位。「侖居」總監李裕茂表示，吳婆婆業主將單位交由機構代為出租及管理，過去機構一直就「簡樸房」措施與業主保持溝通。他指，吳婆婆居的單位除了水喉問題，其餘大部分均符合「簡樸房」最低標準，預計業主不會要求逼遷。