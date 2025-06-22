簡樸房｜何永賢：業主愈早登記愈「著數」　料3萬個劏房被取締

政府提出《簡樸房條例草案》規管劏房，計劃明年3月1日起，開放登記和認證現存分間單位，規定面積不可少於8平方米、必須有獨立廁所等要求。



房屋局局長何永賢在商台節目《政好星期天》 時表示，現時的標準已考慮到民情及社會的承受力，形容是「很貼地」， 又呼籲業主盡早登記，首3年申請可獲豁免或半額寬減認證費用，形容愈早登記愈「著數」。現時全港有約11萬住宅樓宇分間單位，涉 及約22萬名居民，何永賢估計4年後經認證的合規格簡樸房約8萬個，即約3萬個劏房會被取締。



政府提出《簡樸房條例草案》規管劏房，計劃明年3月1日起，開放登記和認證分間單位，規定面積不可少於8平方米等。（資料圖片）

政府提出《簡樸房條例草案》規管劏房，計劃明年3月1日起，開放登記和認證分間單位，規定面積不可少於8平方米等。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府提出《簡樸房條例草案》規管劏房，計劃明年3月1日起，開放登記和認證分間單位，規定面積不可少於8平方米等。（資料圖片／鄭子峰攝）

何永賢表示，坊間現有約25%劏房不合規格，須改裝成「簡樸房」，當局為首3年登記的業主提供「早鳥優惠」，即寬免或寬減認證費用、36個月進行改造工程及申請認證的月寬限期。

她稱「愈早登記的業主將愈著數」，認為業主毋須猶豫，盡早登記。現時全港有約11萬住宅樓宇分間單位，涉 及約22萬名居民，何永賢保守估計4年後將有約8萬個合規格的簡樸房。

何永賢呼籲業主盡早報名，首3年申請可獲豁免或半額寬減。（資料圖片／梁鵬威攝）

何永賢提到，如果住宅單位只有一份分間單位租約，將不受《簡樸房條例》規管，是留意到社會上有部分獨居長者，將住所的剩餘房間租予學生，認為這類單位的衛生條件不會太差。

對於外界擔心簡樸房會令租金上升，何永賢說，政府有簡約公屋、過渡性房屋等，提供給有需要市民申請。（資料圖片／黃浩謙攝）

對於外界擔心簡樸房會令租金上升，何永賢說政府有簡約公屋、過渡性房屋等，提供給有需要市民申請。現時公營房屋每年建屋量均上升，並已扭轉「頭輕尾重」情況，簡約公屋工程亦將於2027年全面完成，加上過渡性房屋有21000個單位，4年後的房屋供應與現時將完全不同，相信只要供應足夠，租金便不會上升。