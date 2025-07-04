項目分判商夫婦涉虛報及誇大工人薪金　詐騙承建商近960萬罪成

廉政公署早前落案起訴半山一個私人住宅建築項目的分判商夫婦，控告他們虛報及誇大工人薪金，詐騙項目承建商近960萬元。二人今日（4日）在區域法院被裁定欺詐罪罪名成立，案件押後至7月18日求情，以待索取兩名被告的背景報告，其中男被告還押候審，女被告則獲准保釋。



廉政公署落案起訴半山一個私人住宅建築項目的分判商夫婦，控告他們虛報及誇大工人薪金，詐騙項目承建商近960萬元。（資料圖片）

兩名被告分別為韓生（53歲），是「皓星工程有限公司公司」秘書；其妻子羅燕妮（48歲），「皓星」唯一董事兼股東。他們經審訊被裁定兩項欺詐罪罪名成立。暫委法官香淑嫻將案件押後至7月18日求情，以待索取兩名被告的背景報告，其間韓生還押懲教署看管，羅燕妮則獲准保釋。

涉揑改支票受款人及支付金額 騙承建商930萬

廉署表示，「皓星」於案發時是半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商，並須向項目承建商「華營建築有限公司」提交支薪文件，包括發給工人的薪金支票副本及簽收記錄，以實報實銷的形式申領有關開支。

案情透露，於2018年9月至2019年4月期間，承建商「華營」接獲「皓星」提交逾1,200張支票影印本及簽收紀錄，該支薪文件顯示「皓星」向工人支付工資共約3,000萬元；「華營」因而向「皓星」支付全數款項。

其後廉署接獲貪污投訴，經調查發現當中43張支票的受款人及支付金額曾遭揑改，涉款約930萬元，分別被存入韓生夫婦及其他人士的銀行戶口。

廉政公署落案起訴半山一個私人住宅建築項目的分判商夫婦，控告他們虛報及誇大工人薪金，詐騙項目承建商近960萬元。（資料圖片）

涉誇大工人工資 騙承辦商近30萬元

由於有「皓星」工人被持續「拖糧」，承建商「華營」其後改為向工人直接支付薪金。於2019年5月至8月期間，韓生夫婦向「華營」誇大十數名工人的工資，致使「華營」多付近30萬元予該批工人，並指示工人多付的工資退回給「皓星」。

廉署表示，控方今日由大律師顧佩芳代表出庭，並由廉署人員葉永幫協助。「華營」在廉署調查案件期間提供全面協助。