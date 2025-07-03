廉署推大專收生防貪指南 列核實學歷等漏洞 蔡若蓮：助保障公平
撰文：賴卓盈
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近年香港發生多宗假學歷個案，令社會關注大學收生程序的公正性。廉政公署今日(３日)公布推出《大專院校收生防貪污指南》，指出剖析收生程序中可能出現的貪污舞弊漏洞，並介紹相應的防範措施，例如運用人工智能檢查申請表及網上面試的異常情況等。
教育局局長蔡若蓮表示，《指南》有助保障學生公平競爭學位，亦向全球宣示香港對學術造假「零容忍」的堅定立場。
《指南》倡用AI及大數據技術檢查申請表及網上面試異常情況
《指南》建議院校通過不同的學歷驗證資料庫，查核申請人在其他國家的學歷；並共享資訊以協助識別可疑申請。
《指南》又建議院校在核實申請人資歷時，運用AI人工智能及大數據技術，檢查申請表及網上面試的異常情況，包括檢查有沒有人工智能生成的答案、有沒有可疑的電郵網域，同一批申請中出現相似的評級甚至相同的錯別字等；亦可運用區塊鏈等科技，向學生提供安全和可驗證格式的數碼學歷證明。
教育局局長蔡若蓮指，《指南》有助保障學生公平競爭學位，亦向全球宣示香港對學術造假「零容忍」的堅定立場，展現香港在維護教育公平與學術誠信方面的決心。
防止貪污處：防止假學歷和「黑中介」有機可乘
防止貪污處助理處長卓智欣表示，香港的專上教育在國際間享負盛名，大學學位競爭非常激烈，《指南》協助各大專院校完善收生制度及內部監管機制，防止假學歷和「黑中介」有機可乘，確保收生程序的公正性和公信力，有助政府有效向國際推廣「留學香港」品牌。
理工大學：會利用深港跨境數據學歷驗證系統作比對
部分本地大學校長及高級行政管理人員亦支持《指南》，其中科技大學協理副校長（教學）馮志雄認為，指南內防貪措施和建議，有助維護大學的信譽和公信力；理工大學副校長（教學）黃國賢表示，該校嚮應廉署有關數碼化的建議，利用深港跨境數據的學歷驗證系統，將學生學歷、成績單等資料加密生成數據代碼並作比對，更快更有效地偵測涉嫌假學歷。
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