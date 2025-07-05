山東艦｜直擊參觀流程　殲-15升降機最震撼　供工作服Cosplay打卡

【山東艦／航空母艦／運城艦／湛江艦／延安艦】山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港，開放預約首日三輪搶飛均極速額滿。有讀者成為2,000名幸運兒之一，成功登上山東艦直擊，並向《香港01》分享整個流程。他最印象深刻是乘搭巨型升降機台，感受戰鬥機從機庫送往甲板的過程，當時在場市民都舉起手機拍下震撼的一幕，抵達甲板後艦上官兵更高歌《我和我的祖國》迎接他們。



除了殲-15戰鬥機及直-18直升機必須要打卡留念外，跑道上更放有掛衣架，掛滿不同工作制服供市民「Cosplay」打卡留念，包括指揮官、彈藥及後勤等。下文將詳盡介紹山東艦的參觀流程。



讀者由於成功搶佔窗邊位置，船隻尚未靠岸，已能眺望山東艦宏偉的英姿。（《香港01》讀者提供圖片）

讀者由於成功搶佔窗邊位置，船隻尚未靠岸，已能眺望山東艦宏偉的英姿。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜三類違禁品不准攜帶登艦 包括飲料及專業相機

山東艦航空母艦編隊今明兩日（5日及6日）開放予預約港人參觀。有幸運兒向《香港01》分享登艦的經歷，他先在中環碼頭接受安檢，所有液體、飲料、易燃物品及專業攝影器材等，一律屬於違禁品，不准攜帶往山東艦。

山東艦長315米、高約20層樓，為海上的龐然大物。圖為船尾。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦長315米、高約20層樓，可謂是海上的龐然大物。圖為船頭。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜登上接駁船須搶佔窗邊位遙距打卡

幸運兒登上接駁船後成功搶佔窗邊位置，由於山東艦長315米、高約20層樓，可謂是海上的龐然大物，船隻尚未靠岸，他已從遠方眺望到山東艦宏偉的英姿，在旁的乘客也紛紛打卡留念。

山東艦長315米、高約20層樓，可謂是海上的龐然大物。（《香港01》讀者提供圖片）

大批高大威猛的海軍隊員列隊迎接。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜飲用水免費派 印有山東艦招紙必須收藏

登上山東艦後隨即進入機庫，偌大的空間用於維修戰鬥機，多名高大威猛的海軍隊員已列隊歡迎，更貼心送上印有山東艦招紙的飲用水，供市民在炎熱的天氣下消暑解渴。不過，部份市民並無立即扭開水樽蓋，反而笑說寧願當作手信拿回家紀念。

市民乘坐巨型升降機時，都舉起手機拍下震撼的一幕，整個上升過程大約20秒。（《香港01》讀者提供圖片）

有約20名海軍組成的樂隊站在艦島上吹奏音樂。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜乘搭巨型升降機台 感受戰鬥機送往甲板的過程

山東艦機庫的盡頭為巨型升降機台，戰鬥機在機庫完成維修後，便通過升降機轉移往甲板。所有市民乘坐升降機時，都舉起手機拍下震撼的一幕，整個上升過程大約20秒。

官兵高歌《我和我的祖國》。（《香港01》讀者提供圖片）

官兵高歌《我和我的祖國》。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜官兵合唱《我和我的祖國》迎接市民

隨着升降機不斷上升，視野突然變得廣闊，多架戰鬥機映進眼簾，同時傳來悅耳的歌聲。原來有約20名海軍組成的樂隊站在艦島上吹奏音樂，另有約6名官兵在甲板上高歌《我和我的祖國》，更有市民上前一同合唱。

甲板上載有多架殲-15飛鯊戰鬥機。（《香港01》讀者提供圖片）

皇牌殲-15T戰鬥機更是首次在航母甲板對公眾開放，其機頭罩塗上淺灰色。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜皇牌殲-15T戰鬥機首次對公眾開放

甲板上載有多架國家自主研發的殲-15飛鯊戰鬥機，其中同系列的皇牌殲-15T戰鬥機，更是首次在航母甲板對公眾開放，兩者外觀上的差異不大，最顯著的分別在於殲-15T的機頭罩塗上淺灰色。

皇牌殲-15T戰鬥機更是首次在航母甲板對公眾開放，其機頭罩塗上淺灰色。（《香港01》讀者提供圖片）

皇牌殲-15T戰鬥機更是首次在航母甲板對公眾開放，其機頭罩塗上淺灰色。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜甲板總面積相當兩個足球場 走往盡頭需時數分鐘

另外，山東艦滿載排水量約6萬至7萬噸，可謂「穩如泰山」，眾人站在甲板上絲毫沒有搖晃感。由於甲板總面積高達1.5萬平方米，相當於兩個標準足球場，走往盡頭需時數分鐘。

山東艦另一個必看點為盡頭的14度傾角甲板，戰鬥機必須滑過甲板的弧線起飛。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦另一個必看點為盡頭的14度傾角甲板，戰鬥機必須滑過甲板的弧線起飛。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜14度傾角甲板及偏流板同樣要打卡

山東艦另一個必看點為14度傾角甲板，戰鬥機必須滑過甲板的弧線起飛。另有殲-15停泊在偏流板前，戰鬥機起飛過程中所引起的尾流，便是透過在偏流板向上及向外偏離。

有戰鬥機停泊在偏流板前，戰鬥機起飛過程引起的尾流，便是透過在偏流板向上及向外偏離。（《香港01》讀者提供圖片）

甲板起跑線上更放有掛衣架，放滿不同工作崗位的制服。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜提供不同工作制服「Cosplay」打卡留念

甲板的起跑線上更放有掛衣架，掛滿不同工作崗位的制服，包括指揮官、彈藥及後勤等，供市民「Cosplay」打卡留念。例如身穿黃色外衣的勤務保障，負責在戰鬥機完成檢查後，指示戰鬥機起飛。

身穿黃色外衣的勤務保障，負責在戰鬥機完成檢查後，指示戰鬥機起飛。（《香港01》讀者提供圖片）

甲板上停泊多架直升機，圖為直-18預警直升機。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜直-18直升機協調殲-15超視距作戰

山東艦還停泊多架直升機。翻查資料，直-18為預警直升機，由國家自行研發，改良後增強高原地區飛行能力，更可協調殲-15戰鬥機超視距作戰，在無法目視的情況下，投射武器攻擊目標，並引導殲-15發射的導彈。至於直-9則為輕型多用途直升機。

甲板上停泊多架直升機。圖為直-9輕型多用途直升機。（《香港01》讀者提供圖片）

東艦的不同方向設有武器舷臺增強防衛能力。（《香港01》讀者提供圖片）

山東艦｜臨別時海軍隊員向市民揮手告別

此外，山東艦的不同方向設有武器舷臺增強防衛能力，惟幸運兒由於時間所限，未能逐一詳細了解。最後他依依不捨地跟從指示返回升降機台，穿過機庫並領取紀念品，再返回接駁船，臨別時海軍隊員不斷向市民揮手告別。

由於時間所限，讀者依依不捨地穿過機庫返回接駁船。（《香港01》讀者提供圖片）