山東艦訪港｜參觀學生甲板拉開巨幅國旗　官兵唱《我和我的祖國》

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】解放軍海軍山東艦航母編隊訪港第二日，山東艦今日（4日）率先開放予學生參觀，獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流，一眾師生又在甲板上合力拉起一幅巨型國旗，軍艦儀仗隊奏樂歡迎，同時，身着白色海軍禮服的士兵列隊而立，以嘹亮歌聲演繹《我和我的祖國》。



解放軍海軍山東艦航母編隊訪港第二日，山東艦今日（4日）率先開放予學生參觀，獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流。

解放軍海軍山東艦航母編隊訪港第二日，山東艦今日（4日）率先開放予學生參觀，獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流。

山東艦今日（4日）率先開放予學生參觀，獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流，一眾師生又在甲板上合力拉起一幅巨型國旗。

解放軍海軍山東艦航母編隊訪港第二日，山東艦今日（4日）率先開放予學生參觀，獲邀登艦參觀的老師和學生與官兵交流。

數間本港中學的學生，今日獲邀登艦參觀，到場時有軍艦儀仗隊奏樂歡迎。艦上準備了一些官兵執勤時穿著不同顏色的「識別服」，讓學生試穿和拍照。

中學生指心情激動興奮 印象最深刻是可親眼見到戰機

有中學生指，心情激動興奮，因為以往只能在書本和圖片上看得到軍事設施，但親身體驗時感到很震撼，又印象最深刻是可以親眼見到戰機。

有中學生指，心情激動興奮，因為以往只能在書本和圖片上看得到軍事設施，但親身體驗時感到很震撼，又印象最深刻是可以親眼見到戰機。

有本身是軍事迷的學生說，今次參觀令他大開眼界，讓他了解更多軍艦操作和航母的國防作用，亦很高興見到國家有今天的成就。

英皇書院今天有45名學生登艦參觀，該校副校長林之鏏表示，今天活動能讓學生親身體驗解放軍的專業精神，以及如何保護國家，學校之後會總結和分享今次體驗，進一步加強國安教育。