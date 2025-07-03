山東艦訪港｜5大睹山東艦、延安艦風采位置一覽　一地方港鐵直達

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（3日）駛進香港水域，山東艦及延安艦入港後，正停泊在維港西面2號錨地，展開訪港5日之旅。登艦參觀的門票早前已派發完畢，向隅市民也可在岸上觀看。當中，港島西面2個地方都可以直望山東艦及延安艦，下文將逐一介紹。另外，有兩個地方在地圖上看，似乎能直視山東艦所處水域，但實測發現由於距離或角度問題，並不能看見或幾乎無法看見山東艦。



西高山

《香港01》記者今日在西高山拍得山東艦航空母艦編隊駛入香港水域情況。（廖雁雄攝）

《香港01》記者今日在西高山拍得山東艦航空母艦編隊駛入香港水域情況。（廖雁雄攝）

鄰近市區的西高山，由於擁有360度零死角海景，故一直都是攝影人士拍攝日落的取景地。由於山東艦停泊於港島西以北一帶的水域，因此西高山可算是港島比較接近山東艦的山峰。今早《香港01》登山拍攝，成功由俯視角度清晰拍到山東艦的全貌。

不過，由於位處郊野，因此欲到該處仍要走一段路，最容易的方式是乘搭交通工具到太平山頂後，沿夏力道步行約20分鐘，到達夏力道和盧吉道環迴步行徑後，可按路牌指示左轉登上西高山觀景台，要注意的是，登觀景台需要經過500級樓梯，因此或要量力而為。

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加多近街海濱長廊

加多近街海濱長廊可拍攝到山東艦。（林遠航攝）

加多近街海濱長廊可拍攝到山東艦。（林遠航攝）

有市民在加多近街海濱長廊拍攝山東艦。（林遠航攝）

去年中落成並啟用的加多近街海濱長廊，乍聽之下或許未必知道其確實位置，但其實離小紅書打卡熱點堅彌地城新海旁僅數十米、一個街口之遙。該長廊連接招商局碼頭，去年底海南艦訪港期間，亦吸引不少人到場打卡。至於今次山東艦訪港停泊的維港西面錨位，亦在該長廊的視線範圍中，早上亦有不少遊客和軍事迷專程到場捕捉，有市民更用手機便清楚拍攝山東艦的外貌。

各個觀賞地點中，加多近街海濱長廊的交通算是最為方便，離堅尼地城地鐵站僅數分鐘步程。離開C出口後，沿科士街行到街尾，即到達加多近街，再向海而行，便會到達海濱長廊。

記者今早於數碼港近大口環，拍攝到編隊的其中一艘護衛艦。（林遠航攝）

大口環、摩星嶺、數碼港可見到航母編隊

另外﹐在港島西的其他地點，包括數碼港、大口環、摩星嶺，都能見到航母編隊，不過由於角度所限，或許只能見到其他護衛艦等，未必能見到山東艦。記者今早於數碼港近大口環，拍攝到編隊的其中一艘護衛艦。

記者在西九龍文化區要用盡攝錄機的焦距，才可隱約拍攝到山東艦。（馬楚烽攝）

西九龍文化區離山東艦所處水域約達8公里。（Google Map截圖）

兩地點效果或不似預期

從地圖上觀看，西九龍文化區似乎能直望山東艦所處水域，不過，據google map，其實兩者之間相距大約8公里，一旦海面能見度不高，便難以憑肉眼看見，或要用盡攝錄機的焦距，才可隱約拍攝到山東艦﹐而肉眼則只能望到山東艦的形狀。而且，其他船隻經過之時，亦會完全阻擋視線。

迪士尼碼頭受到地形阻隔，未能直望到山東艦。（馬楚烽攝）

另一個從地圖上觀看與山東艦所處水域較近的地方，是迪士尼樂園。不過其實公眾能抵達最接近岸邊的位置，即迪士尼碼頭，方向並不對正山東艦所處水域，同時受到地形所阻隔，因此亦未能直望到山東艦。