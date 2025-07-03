山東艦訪港｜4艦焦點一文看清　殲15T戰機首開放　上弧線傾角甲板

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（3日）駛進香港水域，展開訪港5日之旅。周六及周日（5日及6日）可登上山東艦參觀的2,000張門票，以及8,000張湛江艦、運城艦的門票，早前已派發完畢。幸運兒登艦後到底有甚麼看點，本文逐一介紹。



山東艦：殲-15、殲-15T飛鯊戰機

航母山東艦艦尾搭載多架殲-15戰機。（廖雁雄攝）

殲-15、殲-15T講解展示區。（央視新聞）

山東艦今早駛入香港水域時，甲板上載有多架殲-15飛鯊戰鬥機。資料顯示，殲-15是30噸級重型艦載第四代戰鬥機，以從烏克蘭取得的前蘇聯製艦載機T-10K-7試驗機為原型機作為參考研發定型而成，同時由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產技術為基礎製造，是中國人民解放軍海軍航空兵的第一代艦載戰鬥機。

另外，據《央視新聞》報道，山東艦此行亦載有殲-15T戰鬥機，也首次在航母甲板對公眾開放。海軍山東艦編隊孟礬墺介紹，殲-15T是航母編隊的核心武器裝備，為增強艦基彈射起飛能力、增大起落架承受重力，它重點對起落架進行了加固，可以滿油滿彈彈射起飛。它還優化了武器系統，可以掛載多種新型導彈。雷達探測範圍更遠、功率更大，探測和打擊對抗能力顯著增強。

至於如何分辨兩款戰機？報道指，相較於殲-15，殲-15T的機頭罩顏色更淺，是淺灰色，同時增加了彈射鈎。

山東艦：「特別版」直-18預警直升機

航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機，可加強航母預警能力。（楊凱力攝）

航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機（圖右），可加強航母預警能力。（廖雁雄攝）

另外，山東艦到港時，艦頭有兩架直-18預警直升機。軍事專家Raymond Sun形容，該機「有睇頭」，解釋指是由直-18運輸型直升機改裝而成的「特別版」，近年才服役於中國人民解放軍海軍航空兵，以加強航母預警能力。

翻查網上資料，直-18預警直升機由中國自行研發，改良後其高原地區飛行能加增強，更輕且又可以載重更多。直-18可指揮協調殲-15戰機超視距作戰，即是在無法目視看到目標的情況下投射武器攻擊目標，該直升機亦能引導殲-15發射的導彈。

山東艦：甲板14度弧線傾角

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

1號起飛位。（央視新聞）

據中國科協企業創新服務中心網上展覽館資料，山東艦的艦橋設計，也就是俗稱的「艦島」，與遼寧艦相比較緊湊、小巧，而且增加一層艦橋擴展甲板面積，不僅使艦載機甲板調度能更從容、效率更高，亦加快出動效率，有助提升戰鬥力。

飛行甲板和機庫亦經重新設計，相對遼寧艦的面積和體積更大，可搭載44架飛機，其中可搭載殲15戰鬥機及其他型號艦載機約36架，較遼寧艦多一半。另外，山東艦還有一個外觀特徵，就是飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。

據《央視新聞》報道，山東艦航母共有三個起飛位，分別是C1、C2、C3，起飛位偏流板的作用是在飛機起飛過程中將尾流向上向外偏離，而C1正正位於滑越甲板上。

山東艦382型三座標雷達

山東艦甲板中間位置，配備382型三座標雷達。（廖雁雄攝）

山東艦甲板中間位置，配備382型三座標雷達，是參考俄羅斯「頂板」三座標雷達研製而成，其最大發射功率達100KW，可全方位360度掃描，探測距難達250公里。其主要功能則包括敵我識別、對空對海警戒、超低空搜索跟蹤、艦空導彈導航等。

延安艦：導彈系統

延安艦緊隨航母山東艦，該戰艦噸位及體積相較在中國戰艦中數一數二。（廖雁雄攝）

延安艦今次雖然未有開放參觀，但與山東艦一樣停泊於港島西面錨地，預計登山東艦參觀人士，有機會可遠眺延安艦。該艦為055型導彈驅逐艦，Raymond Sun指該型號戰艦是中國少有會量產的戰艦，現時有約10艘，預料未來將生產至14至18艘。

延安艦強勁之處因其有支130公里的主炮，主炮後更有垂直發射系統。他表示，該系統是一個有112個單元的發射系統，可同時發射3至4種不同類型的導彈，舉例指該艦隻在防空方面可發射海紅旗防空導彈；在反艦方面可發射鷹擊18反艦導彈等；在支援陸上攻擊方面，可發射長劍十型巡航導彈，集防空反艦陸攻作戰能力於一身。

湛江艦：船頭武器

湛江艦船頭配備了單管130毫米艦炮及64單元導彈垂發系統。（廖雁雄攝）

052D型導彈驅逐艦湛江艦，則會與運城艦一同停泊於昂船洲軍營。湛江艦被軍事迷稱為「中華神盾」，是人民海軍的主力作戰艦艇，亦因為隱身性能好、預警能力強、綜合作戰能力突出，被認為航母編隊的「帶刀侍衛」。

該船船頭配備了單管130毫米艦炮，是中國在蘇聯AK-130艦砲基礎技術上進行輕量化的仿製產品，重量約減輕一半，設計全新迴旋及俯仰結構，砲塔外形考慮了隱蔽性，除了一般砲彈還能射擊雷射導引砲彈。

至於艦橋前的為俗稱1130近防砲的H/PJ-11型11管30毫米艦砲，配有雷達、光學、紅外線追蹤系統。據報導，其發射速率更達到每分鐘9,000至11,000發，即每秒約166發；每次能夠鎖定超過40個目標。

運城艦：船上武器

運城艦配有兩座4聯裝鷹擊-83反艦飛彈、兩台24聯裝干擾彈發射裝置。（鄭子峰攝）

運城艦是054A型導彈護衛艦，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力，2009年2月8日下水，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。

Raymond Sun指，登船參觀的市民可以留意該船中間位置有兩座4聯裝鷹擊-83反艦飛彈，可以高速前出，對敵艦進行飽和攻擊。另外，船舷左右兩邊則各有一台24聯裝干擾彈發射裝置，可發射紅外線乾擾彈、箔條幹擾彈、反潛火箭彈等，幹擾來襲飛彈，攔截魚雷。至於船尾，則有直9-C型直升機。